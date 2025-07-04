CBS: США приостановили поставку оружия не только в Украину
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США приостановили поставку оружия и боеприпасов не одной только Украине, но и остальным странам, которым оказывали военную помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.
Как сообщает телеканал, ссылаясь на источник в Белом доме, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США.
По словам собеседника телеканала, проверка была инициирована министром обороны США Питом Хегсетом несколько недель назад по поручению президента Дональда Трампа. Цель - убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации "расставлял приоритеты в соответствии с интересами Америки", пояснил чиновник.
Источник отметил, что некоторые другие страны тоже были "переклассифицированы" - то есть выведены из числа приоритетных получателей американских вооружений и боеприпасов. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2262225-cbs-ssha-priostanovili-postavku-oruzhiya-ne-tolko-v-ukrainu/
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