CBS: США приостановили поставку оружия не только в Украину

США приостановили поставку оружия и боеприпасов не одной только Украине, но и остальным странам, которым оказывали военную помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на источник в Белом доме, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США.

По словам собеседника телеканала, проверка была инициирована министром обороны США Питом Хегсетом несколько недель назад по поручению президента Дональда Трампа. Цель - убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации "расставлял приоритеты в соответствии с интересами Америки", пояснил чиновник.

Источник отметил, что некоторые другие страны тоже были "переклассифицированы" - то есть выведены из числа приоритетных получателей американских вооружений и боеприпасов. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.