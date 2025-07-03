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    Акции протеста против Дональда Трампа ко Дню независимости готовят жители США

    Опубликовано:

    Митинг против политики Дональда Трампа
    Митинг против Трампа летом 2025 года. Фото: NIC COURY/AFP via Getty Images

    Завтра, 4 июля, в День Независимости США, во многих городах запланированы массовые акции протеста против политики президента Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Axios.

    По данным издания, завтра в США пройдут митинги "Свободу Америке" - в День независимости страны. Отмечается, что акции стоит рассматривать как возобновление серии протестов против администрации на фоне растущего недовольства политикой Трампа.

    Инициатором акций является организация "Женский марш", на сайте которой можно найти информацию о запланированных протестах. Организаторы призвали протестующих планировать митинги, марши, вывешивать баннеры, устроить танцевальные протесты и квартальные вечеринки.

    На данный момент запланировано около 200 мероприятий, что свидетельствует о меньшем интересе, чем недавние протесты "Нет королям".

    "4 июля мы выйдем на улицы с песнями свободы и радости. Мечта об американской свободе принадлежит всем нам, и мы не остановимся в нашем стремлении к ее обещанию, сейчас или когда-либо", - сказано на сайте организации.

    Также "Женский марш" заявляет, что протесты направлены на "освобождение США от власти миллиардеров, нищеты, незаконных приказов и политики страха". В свою очередь, издание запросило комментарий в Белом доме по поводу будущих акций протеста.

    "Президент Трамп набрал почти 80 млн голосов и получил исторический мандат на то, чтобы снова сделать Америку великой, и он выполняет его с размахом", - ответила представитель Белого дома Лиз Хьюстон в заявлении для Axios.

    Напомним, ранее СМИ предупреждали, что 4 июня, в день рождения Дональда Трампа, во всех штатах пройдут акции протеста против политики действующего президента страны.

    Вскоре внимание всего мира привлекли протесты в Лос-Анджелесе, которые начались с конфликтов местных жителей с федеральными агентами. Горожане стали частично перекрывать улицы, начались столкновения с полицией: та применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие в ответ запускали и фейерверки.

    На фоне этого Трамп приказал ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии. После этого генпрокурор Калифорнии подал в суд на администрацию Трампа, а губернатор заявил, что это Трамп вводом войск "спровоцировал насилие и переход мирных протестов в беспорядки".

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