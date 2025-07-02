США заключили сделку по торговле с еще одной страной
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Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом. Пост он опубликовал в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Вашингтоном и Ханой.
"Я только что заключил торговую сделку с Вьетнамом. Подробности последуют позднее", - написал американский лидер в Truth Social.
Несколько позже он опубликовал обещанные подробности.
"Условия таковы, что Вьетнам будет платить США пошлины в размере 20% на любые товары, поставляемые на нашу территорию, и пошлины в размере 40% на любой перевалочный экспорт. В ответ Вьетнам сделает то, чего никогда прежде не делал. Он даст США полный доступ на свои рынки для торговли", - отметил Трамп.
Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.
После он заявил, что планирует ввести новые пошлины на товары из Японии.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261778-ssha-zaklyuchili-sdelku-po-torgovle-s-eshche-odnoy-stranoy/
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