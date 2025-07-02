Исследование: решение Белого дома сократить USAID может обернуться 14 млн смертей

Более 14 млн людей на планете могут погибнуть в ближайшие годы на фоне решения администрации Дональда Трампа сократить Агентство США по международному развитию (USAID) и финансирование программ за рубежом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

«За последние два десятилетия программы, финансируемые USAID, помогли предотвратить более 91 млн смертей во всем мире, в том числе 30 млн смертей среди детей. Согласно прогнозам, продолжающееся значительное сокращение финансирования в сочетании с возможной ликвидацией агентства могут привести более чем к 14 млн дополнительных смертей к 2030 году, включая 4-5 млн смертей среди детей младше пяти лет», — пишут исследователи.

«Шок, сопоставимый с пандемией»

Международная группа исследователей проанализировала данные по 133 странам, чтобы оценить влияние финансирования USAID на смертность в период с 2001 по 2021 год, на основе чего смоделировала, как сокращение программ агентства, о котором ранее объявили американские власти, может повлиять на уровень смертности в ближайшие годы.

Чтобы оценить влияние финансирования USAID на смертность во всех возрастных группах и от всех причин с 2001 по 2021 год, исследователи использовали статистические модели, скорректировав их с учетом демографических, социально-экономических и медицинских факторов, таких как ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, госрасходы на медицину и образование, индекс неравенства Джини и доступность медицинских услуг.

Влияние помощи USAID также было разбито по возрастным, половым и причинным группам.

Проанализировав полученные данные, ученые использовали их в существующих и считающихся надежными симуляционных моделях, которые позволили оценить масштабы ущерба от сокращения гуманитарной помощи в ближайшие пять лет.

По данным исследователей, в основном программы USAID работали в странах с низким и средним уровнем дохода. Пока они работали, исследователи отметили снижение смертности от всех причин на 15%, а детской смертности (в возрасте до 5 лет) — на 32%.

Ученые подсчитали, что с 2001 по 2021 год таким образом удалось спасти жизни более 91 млн человек, из них более 30 млн детей.

Финансирование USAID позволило снизить смертность от ВИЧ/СПИД на 65%, от малярии — на 51%, от редких тропических болезней — на 50%.

В странах, где работало USAID, также наблюдалось значительное снижение смертности от туберкулеза, инфекций нижних дыхательных путей, а также материнской и перинатальной заболеваемости.

Ученые отмечают, что раньше подобных комплексных исследований не проводилось. «Эти результаты предоставляют важные данные для политиков и активистов, определяющих будущее глобального участия США в области здравоохранения», — пишут авторы доклада.

«Финансирование USAID сыграло решающую роль в улучшении ситуации в области глобального здравоохранения, в частности, путем сокращения смертности от болезней, связанных с бедностью, и спасении жизней миллионов взрослых и детей, — говорится в докладе. — Предлагаемые сокращения помощи США, а также вероятные последствия для других международных доноров, угрожают резко остановить и обратить вспять один из важнейших периодов прогресса в области развития человеческого потенциала».

По словам одного из авторов исследования Давида Рассела, научного сотрудника Института глобального здравоохранения в Барселоне, для многих стран с низким и средним уровнем дохода вызванный этим шок «будет сопоставим по масштабам с глобальной пандемией или крупным вооруженным конфликтом». Однако в отличие от таких событий, этот кризис будет вызван сознательным и предотвратимым политическим выбором, добавляет Рассел, бремя которого «несоразмерно ляжет на детей и молодое население, а последствия могут ощущаться на протяжении десятилетий».

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию USAID — это независимое правительственное агентство с собственным бюджетом, которое отвечает за управление американскими программами внешней помощи и развития. Оно было создано в 1961 году при администрации президента Джона Кеннеди и финансирует гуманитарные программы по всему миру.

Ежегодно оно выделяло миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. В 2023 году USAID потратило около 38,1 миллиардов долларов на свои проекты — сумма звучит солидно, но составляет около 0,6% всех государственных расходов США (6,1 триллион долларов).

По некоторым оценкам, в 2024 году USAID располагало более чем 35 млрд долларов.

Наибольший объем финансирования был направлен на гуманитарную помощь (9,9 млрд долларов) и здравоохранение (9,5 млрд долларов), а крупнейшим бенефициаром стала Африка к югу от Сахары (12,3 млрд долларов). Согласно отчетам USAID, на протяжении многих лет агентство также финансировало проекты в области образования, инвестируя в подготовку учителей, разработку учебных программ и школьную инфраструктуру, и только в период с 2011 по 2015 год оказало поддержку более 52 миллионам детей в 45 странах.

Дональд Трамп в первый же день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, заявив, что хочет проверить, насколько она соответствует американским интересам. В начале февраля Трамп заявил, что USAID надо закрыть, обвинив агентство в коррупции, но не предоставив каких-либо доказательств своих утверждений.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в марте, что администрация президента Трампа отменила 83% всех программ Агентства США по международному развитию. По словам Рубио, власти решили отменить 5200 из 6200 контрактов агентства, в рамках которых, как утверждает глава Госдепа, «десятки миллиардов долларов» были потрачены на цели, не отвечающие главным национальным интересам США.

По результатам консультаций с Конгрессом были сохранены около тысячи программ USAID, добавил он. Они теперь управляются Госдепартаментом США.