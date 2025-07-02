"Я не гарантирую военных поставок". Президент Чехии не исключил прекращения помощи Украине после парламентских выборов

Чехия не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые пройдут в стране в октябре этого года, заявил Русской службе Би-би-си президент страны Петр Павел.

Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что о приоритетах возможных новых властей пока трудно судить.

«Сейчас все мои усилия сосредоточены на сохранении единого подхода к вопросам безопасности и обороны, включая нашу политику в отношении Украины. Потому что я считаю, что поддержка Украины — это неотъемлемая часть обеспечения нашей собственной безопасности», — заявил Павел.

Чехия под руководством Павела оставалась одним из самых преданных союзников Украины.

Ее самая заметная инициатива — программа поставок Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов.

Прага собирает деньги у своих союзников по НАТО, а затем, используя свои связи в странах, не желающих поддерживать Украину открыто, покупает у них артиллерийские снаряды и поставляет в Украину.

Ранее Павел обещал, что эта инициатива «никаким образом не будет поставлена под угрозу».

В интервью Би-би-си президент Чехии заявил: «Я обсуждаю эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства».

«Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в области безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий — многое будет зависеть от их итогов», — сказал президент Чехии в интервью Русской службе Би-би-си.

«Снарядная инициатива»

По словам Петра Павела, в 2024-м Чехия смогла поставить Украине около 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов, а в этом году объем поставок составит 1,8 млн, из которых около 800 тыс. — калибра 155 мм.

«Два года назад они [украинцы] были в таком невыгодном положении, что их огневые возможности по сравнению с Россией составляли 1 к 10. Сейчас это соотношение примерно 1 к 2, —сказал президент Чехии в интервью Русской службе Би-би-си. — Это означает, что при постоянном притоке боеприпасов украинское командование может позволить себе роскошь планирования, потому что они знают, что именно они получат в ближайшие месяцы».

Между тем, в среду стало известно, что США приостановили поставки оружия Украине, поскольку опасаются, что собственные запасы Пентагона сократились слишком сильно.

По данным западных журналистов, речь идет о предоставлении Киеву некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов.

Петр Павел также призывает других западных лидеров взглянуть в лицо реальности, усилить давление на Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров.

Он сказал, что и сам открыт для переговоров с российским лидером, но только при условии, что Россия подойдет к диалогу с реалистичных позиций, а не со своей обычной бескомпромиссной повесткой.

Президент Чехии также предупреждает, что Россия эксплуатирует западные демократические системы и ведет гибридную войну по всей Европе, занимаясь шпионажем, саботажем, кибератаками и распространением дезинформации.

По его словам, Чешская Республика наращивает усилия, чтобы помешать российским агентам действовать свободно. «Российская разведка предпринимает так много попыток саботажа на нашей территории, что мы просто обязаны защитить наше общество», — сказал Павел.

Парламентские выборы и возможность возвращения Бабиша

Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября этого года. Впервые на этих выборах смогут проголосовать чехи, проживающие за рубежом, что потенциально увеличивает явку.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства в новом кабинете в случае победы оппозиции считается экс-премьер-министр страны (2017-2021), лидер движения ANO Андрей Бабиш.

Именно с его именем может быть связана неуверенность Петра Павела в будущем курсе Чехии.

Сейчас правительство Чехии возглавляет Петр Фиала, представляющий центристскую Гражданскую демократическую партию. Он известен как сторонник Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Бабиш противостоял Павлу на президентских выборах 2023 года и проиграл во втором туре.

Во время той гонки аналитики отмечали, что Андрей Бабиш старался понравиться в том числе и тем избирателям, которые недовольны активной помощью Чехии Украине.

Однако ранее на посту премьера он не был замечен в явных пророссийских наклонностях. При нем Чехия высылала российских дипломатов после отравления в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей и расследования взрыва склада в Врбетице. Прага также не возражала против общеевропейских санкций против России.

Многие считают Бабиша популистом, которому важны власть и бизнес (он - миллиардер с состянием более 4 млрд долларов), но который остается идеологически аморфной фигурой.

Аналитики не утверждают, что после прихода к власти он кардинально изменит внешний курс Чехии. Однако он может быть готов к существенно большей гибкости в отношении Москвы, чем нынешние власти Чехии.