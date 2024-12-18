Зеленский упрекнул администрацию Байдена в промедлении в поставках оружия

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал администрацию Байдена за промедление с поставками военной помощи вооруженным силам Украины.

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Об этом он заявил во время своего выступления перед представителями региональных властей.

Перевод речи Зеленского приводит ТАСС.

"Они [США] увеличивают сейчас количество решений, количество пакетов [помощи], денег. Жаль, что они увеличивают это сейчас, под конец срока, и жаль, как оно [оказание поддержки] было замедленно последний год", — заявил глава Украины.

РБК уточняет, что Зеленский также отметил, что задержки с поставками сильно сказались на состоянии вооруженных сил Украины. По его словам, прежде всего "было очень сложно" бойцам на поле боя.

Помимо этого, президент Украины упрекнул Вашингтон в том, что не получил большую часть обещанной помощи, в том числе гуманитарной.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США выделили Украине пакет помощи на полмиллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, противорадиолокационные ракеты, противоминные транспортные средства, а также оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты. Этот пакет помощи в Госдепартаменте назвали "крайне необходимым для защиты от продолжающихся атак России".

До этого сообщалось, что США выделят Украине заем в размере 20 миллиардов долларов за счет российских активов.

А в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.