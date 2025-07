Спецпосланник Трампа назвал "оруэлловским" заявление Пескова о переговорах по Украине

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в соцсети Х ответил на слова пресс-секретаря Путина о переговорах по ситуации в Украине.

Как пишет РБК, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сроки третьего раунда переговоров Москвы и Киева определят в ближайшее время.

Как он подчеркнул, ускорение переговоров зависит от позиции Украины, а также насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.

В ответ на это Келлог опубликовал пост в соцсети Х.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров – оруэлловские. Российские заявления о том, что это США и Украина тормозят мирные переговоры, не обоснованы. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в прекращении войны.

Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, пока она бомбит гражданские объекты в Украине", – заявил спецпредставитель президента США.

Напомним, в конце мая в Белом доме Трамп заявил, что конфликт в Украине должен был остаться проблемой Европы, а США не следовало вмешиваться. По словам президента, без прогресса по переговорам США уступят свою роль посредника Европе.

СМИ писали также, что президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что Путин не готов закончить войну с Украиной, так как считает, что побеждает в ней.

В конце мая NYT сообщала, что Трамп в разговоре с лидерами ЕС 19 мая, после беседы с Путиным, дал понять, что выходит из урегулирования ситуации в Украине.

Тем не менее, несмотря на все это, в США подготовили закон о новых санкциях против России за отказ Путина садиться за стол переговоров с Украиной.

