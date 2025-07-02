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    "Путин считает исторически российским городом": FT сообщила о планах Москвы захватить Одессу

    Опубликовано:

    Корабль стоит в порту Одессы
    Порт в Одессе. Иллюстративное фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

    Некоторые европейские политики считают, что главной целью России в войне с Украиной на данный момент является захват Одессы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

    Издание опубликовало аналитический материал по итогам саммита НАТО, который состоялся на прошлой неделе. Обозреватель издания ссылается на "одного из европейских лидеров", который перечислил три основных достижения саммита.

    "Во-первых, НАТО переориентировалось на свою ключевую миссию - сдерживание России. Во-вторых, альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны в ответ на продолжающееся наращивание военной мощи России. В-третьих, по мере роста расходов на оборону в Европе НАТО станет более сбалансированным альянсом между США и Европой", - сказано в публикации.

    При этом отмечается, что у Украины неплохо идут дела в дипломатическом плане, но сама война, похоже, идет хуже. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что ситуация на линии фронта может серьезно ухудшиться к осени.

    По данным источников, военные оценки показывают, что и российские, и украинские военные приближаются к точке истощения. Но в то время как Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще год, Украина может достичь критической точки в течение шести месяцев, если не получит существенной новой военной поддержки.

    По мнению обозревателей издания, изменение настроений внутри украинского правительства отражается в срочности, с которой оно теперь в частном порядке призывает к прекращению огня.

    "Год или два назад такие призывы были бы расценены как пораженчество. Теперь они звучат все более настойчиво на закрытых встречах между украинскими и западными лидерами.

    Но среди европейских политиков мало кто верит, что Россия настроена согласиться на прекращение огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главная цель России сейчас - захватить Одессу, которую Владимир Путин считает исторически российским городом. Без Одессы Украина потеряет доступ к своему главному порту", - пишет издание.

    Некоторые на Западе утверждают, что Украина может удержаться в течение следующего года. Они утверждают, что, несмотря на огромные усилия и потери, России удалось захватить лишь дополнительные 0,25 процента украинской территории.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время личной встречи на саммите НАТО.

    В конце прошлого месяца Совет Европы заключил соглашение с Украиной о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. ООН считает таким преступлением применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другой страны.

    Ранее Русская служба Би-би-си писала, что ежегодную встречу стран-участниц НАТО госсекретарь США Марко Рубио предложил называть "саммитом Трампа". По мнению издания, мероприятие в Гааге тщательно готовили много месяцев, кажется, с одной целью - порадовать президента США.

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