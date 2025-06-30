"Жесткие санкции": США готовят закон, который должен "заставить Путина сесть за стол переговоров"

Сенатор Линдси Грэм заявил, что готовится отдать на подпись президенту США закон, который позволит ввести "новые жесткие санкции" против России, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Сенатор Линди Грэм дал большое интервью телеканалу, во время которого ему задали вопрос о санкциях против России. Грэм подтвердил, что продвигает новый законопроект, чтобы "ввести новые жесткие санкции против России".

Позже журналист уточнил, привлекает ли Грэм к данной работе Дональда Трампа. Грэм ответил, что в данном вопросе есть "большой прорыв".

"Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию, поступающую в США, налагается 500-процентный тариф. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину.

У моего законопроекта 84 соавтора. Он позволит президенту вводить тарифы на Китай, Индию и другие страны, чтобы заставить их, остановить их от поддержки военной машины Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров", - заявил сенатор.

Также Грэм заявил в интервью, что накануне играл с Дональдом Трампом в гольф, где и обсудил судьбу законопроекта. По словам американского сенатора, Трамп считает, что закон нужно продвигать.

По мнению Грэма, после июльских каникул сената закон будет принят, и Трамп может его подписать.

Напомним, в этом месяце спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что законопроект о новых антироссийских санкциях США, разработанный сенатором Линдси Грэмом, готов.

До этого, после атак России на Украину Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума". В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского.

Тогда же американский лидер заявлял, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, однако так этого и не сделал, несмотря на призывы со стороны Зеленского и европейских лидеров.

Позже Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против России.