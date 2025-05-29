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Трамп объяснил, почему не вводит санкции против Росси, несмотря на призывы

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Санкционный список
Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Как заявил Трамп, США не вводят новые санкции против России, чтобы не навредить переговорному процессу о прекращении войны в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

"Нужно понимать, когда это (санкции - прим. ред.) использовать. Если я считаю, что это может навредить сделке - это не моя война", - сказал он в ходе пресс-конференции.

В очередной раз Трамп повторил тезис, что война в Украине - "война Байдена, Зеленского и Путина", а не "война Трампа".

"Я здесь только ради одного - посмотреть, смогу ли я её закончить, чтобы спасать по 5000 жизней в неделю и сэкономить много денег. Хотя деньги здесь гораздо менее важны", - заключил он.

В течение двух недель Трамп хочет выяснить, хочет ли Путин мира

"Мы выясним, обманывает он нас или нет, и если да, то мы отреагируем немного по-другому, но на это уйдет от полутора до двух недель", - приводят журналисты слова Трампа о готовности президента России Владимира Путина к завершению войны в Украине.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2250018-tramp-obyasnil-pochemu-ne-vvodit-sankcii-protiv-rossi-nesmotrya-na-prizyvy/