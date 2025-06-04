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Келлог заявил о готовности новых санкций США против России

Опубликовано:

Кит Келлог
Кит Келлог. Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Законопроект о новых антироссийских санкциях США, разработанный сенатором Линдси Грэмом, готов. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Я считаю, что они [законопроекты] готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России 2025 года», и я думаю, что он [Грэм] уже подготовил их и готов применить", — сказал Келлог в эфире одного из телеканалов.

Как поясняет издание, разработанный Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем законопроект включает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. Политики представили документ в апреле. По словам авторов, их законопроект поддерживают 82 сенатора.

В понедельник, 2 июня, авторы проекта заявили о планах принять документ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

В Москве санкции против России неоднократно называли незаконными и призывали их отменить в рамках урегулирования конфликта с Киевом.

Напомним, после одной из крупнейших атак России на Украину Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин "сошел с ума". В этом же посте Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер заявил, что Зеленский "создает проблемы" своей стране.

Тогда же американский лидер заявлял, что он недоволен Путиным и рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, однако так этого и не сделал, несмотря на призывы со стороны Зеленского и европейских лидеров.

Позже Трамп объяснил, почему не вводит новые санкции против РФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251992-kellog-zayavil-o-gotovnosti-novyh-sankciy-ssha-protiv-rossii/