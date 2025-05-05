Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Израиль призывает резервистов, чтобы расширить наступление в секторе Газа

Опубликовано:

Военные Израиля
Военные Израиля. Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные начали призывать десятки тысяч резервистов для "усиления и расширения" своих операций в секторе Газа. По данным СМИ, кабинет безопасности одобрил постепенное расширение наступления против ХАМАС. В то же время военное руководство предупреждало министров, что Израиль "может потерять" заложников в Газе, если начнет масштабную операцию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "усиливает давление" с целью возвращения заложников, удерживаемых в Газе, и разгрома боевиков ХАМАС.

Критики военной операции заявляют, что недавнее военное наступление после нарушения режима прекращения огня не смогло гарантировать освобождение пленных, и ставят под сомнение цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху в конфликте.

Израильские военные заявили, что будут действовать в новых районах сектора Газа и "уничтожат всю инфраструктуру" над и под землей.

Кабинет безопасности под руководством Нетаньяху одобрил постепенное расширение наступления против ХАМАС в секторе Газа, сообщила в понедельник израильская общественная телекомпания Kan со ссылкой на свои источники, пишет Reuters.

Израиль одобрил план значительного расширения военного наступления против ХАМАС в секторе Газа поздно вечером в воскресенье, хотя, как сообщается, военное руководство предупредило министров, что это может поставить под угрозу удерживаемых там заложников, сообщает Times of Israel.

Кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, цитирует издание анонимного собеседника в правительстве. План предусматривает "завоевание Газы" и удержание территории, сказал израильский чиновник в понедельник утром.

Ожидается, что план будет реализован только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, и до тех пор будут продолжаться усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников с ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

В воскресенье вечером телеканал Channel 13 сообщил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в последние несколько дней предупреждал министров, что Израиль "может потерять" заложников в Газе, если начнет масштабную операцию.

"При полномасштабной наземной операции мы не обязательно доберемся до заложников. Имейте в виду, мы можем их потерять", - заявил генерал Замир. По его словам, две цели войны - уничтожение ХАМАС и спасение заложников - "проблемны по отношению друг к другу".

Кабинет безопасности также одобрил возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, при этом механизм распределения помощи будет изменен. Международные организации и частные охранные подрядчики будут раздавать коробки с продуктами напрямую семьям в Газе, отказавшись от массового хранения и распределения.

Израиль рассчитывает, что изменения минимизируют риск того, что помощь будет перехвачена ХАМАС. Израильская армия не будет напрямую участвовать в распределении помощи, но военнослужащие обеспечат внешнюю охрану для подрядчиков и международных организаций.

ХАМАС продолжает удерживать 59 израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года. Предполагается, что 24 из них еще живы.

Переговоры с участием международных посредников не привели к новому соглашению о прекращении огня.

С момента возобновления наступления 18 марта после двухмесячного перемирия Израилю не удалось освободить ни одного заложника. С тех пор ЦАХАЛ захватил большие территории сектора Газа, снова вытеснив сотни тысяч жителей.

Израиль называет своей целью давление на ХАМАС, и эта стратегия включала блокирование поставок гуманитарной помощи.

Гуманитарные организации сообщают об остром дефиците продовольствия, воды и лекарств в Газе. По их мнению, такие действия могут быть приравнены к военному преступлению. Израиль отвергает эти обвинения.

Расширение наступления в секторе Газа усилит давление на израильских резервистов, некоторые из которых были призваны пять или шесть раз с начала войны. Новая операция также может вызвать протесты со стороны семей заложников, которые призвали правительство заключить сделку с ХАМАС, называя ее единственным способом спасти тех, кто еще жив.

Вечером в субботу по всему Израилю снова прошли протесты с призывами к завершению конфликта.

Критики утверждают, что наступление, начавшееся после окончания режима прекращения огня, не смогло обеспечить освобождение пленных. Нетаньяху неоднократно обвиняли - как семьи заложников, так и оппоненты - в саботаже переговоров и затягивании войны в политических целях. Он отвергает критику в свой адрес.

В воскресенье израильские военные сообщили о гибели еще двух солдат в секторе Газа. В Израиле в воскресенье запущенная йеменскими хуситами ракета взорвалась рядом с основным терминалом аэропорта Бен-Гурион. Нетаньяху пообещал жестко ответить на эту атаку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242161-izrail-prizyvaet-rezervistov-chtoby-rasshirit-nastuplenie-v-sektore-gaza/

Новости русской службы Би-би-си «Нам нужен Трамп»: что значит успех популистской партии Фараджа на местных выборах в Британии «Обе войны выиграли мы». Трамп решил праздновать День Победы американцев в мировых войнах «Подстава истеблишмента». Принц Гарри проиграл дело об охране в Британии и заговорил о примирении с семьей