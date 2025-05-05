Израиль призывает резервистов, чтобы расширить наступление в секторе Газа

Израильские военные начали призывать десятки тысяч резервистов для "усиления и расширения" своих операций в секторе Газа. По данным СМИ, кабинет безопасности одобрил постепенное расширение наступления против ХАМАС. В то же время военное руководство предупреждало министров, что Израиль "может потерять" заложников в Газе, если начнет масштабную операцию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что "усиливает давление" с целью возвращения заложников, удерживаемых в Газе, и разгрома боевиков ХАМАС.

Критики военной операции заявляют, что недавнее военное наступление после нарушения режима прекращения огня не смогло гарантировать освобождение пленных, и ставят под сомнение цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху в конфликте.

Израильские военные заявили, что будут действовать в новых районах сектора Газа и "уничтожат всю инфраструктуру" над и под землей.

Кабинет безопасности под руководством Нетаньяху одобрил постепенное расширение наступления против ХАМАС в секторе Газа, сообщила в понедельник израильская общественная телекомпания Kan со ссылкой на свои источники, пишет Reuters.

Израиль одобрил план значительного расширения военного наступления против ХАМАС в секторе Газа поздно вечером в воскресенье, хотя, как сообщается, военное руководство предупредило министров, что это может поставить под угрозу удерживаемых там заложников, сообщает Times of Israel.

Кабинет безопасности единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, цитирует издание анонимного собеседника в правительстве. План предусматривает "завоевание Газы" и удержание территории, сказал израильский чиновник в понедельник утром.

Ожидается, что план будет реализован только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе, и до тех пор будут продолжаться усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников с ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

В воскресенье вечером телеканал Channel 13 сообщил, что начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир в последние несколько дней предупреждал министров, что Израиль "может потерять" заложников в Газе, если начнет масштабную операцию.

"При полномасштабной наземной операции мы не обязательно доберемся до заложников. Имейте в виду, мы можем их потерять", - заявил генерал Замир. По его словам, две цели войны - уничтожение ХАМАС и спасение заложников - "проблемны по отношению друг к другу".

Кабинет безопасности также одобрил возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, при этом механизм распределения помощи будет изменен. Международные организации и частные охранные подрядчики будут раздавать коробки с продуктами напрямую семьям в Газе, отказавшись от массового хранения и распределения.

Израиль рассчитывает, что изменения минимизируют риск того, что помощь будет перехвачена ХАМАС. Израильская армия не будет напрямую участвовать в распределении помощи, но военнослужащие обеспечат внешнюю охрану для подрядчиков и международных организаций.

ХАМАС продолжает удерживать 59 израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года. Предполагается, что 24 из них еще живы.

Переговоры с участием международных посредников не привели к новому соглашению о прекращении огня.

С момента возобновления наступления 18 марта после двухмесячного перемирия Израилю не удалось освободить ни одного заложника. С тех пор ЦАХАЛ захватил большие территории сектора Газа, снова вытеснив сотни тысяч жителей.

Израиль называет своей целью давление на ХАМАС, и эта стратегия включала блокирование поставок гуманитарной помощи.

Гуманитарные организации сообщают об остром дефиците продовольствия, воды и лекарств в Газе. По их мнению, такие действия могут быть приравнены к военному преступлению. Израиль отвергает эти обвинения.

Расширение наступления в секторе Газа усилит давление на израильских резервистов, некоторые из которых были призваны пять или шесть раз с начала войны. Новая операция также может вызвать протесты со стороны семей заложников, которые призвали правительство заключить сделку с ХАМАС, называя ее единственным способом спасти тех, кто еще жив.

Вечером в субботу по всему Израилю снова прошли протесты с призывами к завершению конфликта.

Критики утверждают, что наступление, начавшееся после окончания режима прекращения огня, не смогло обеспечить освобождение пленных. Нетаньяху неоднократно обвиняли - как семьи заложников, так и оппоненты - в саботаже переговоров и затягивании войны в политических целях. Он отвергает критику в свой адрес.

В воскресенье израильские военные сообщили о гибели еще двух солдат в секторе Газа. В Израиле в воскресенье запущенная йеменскими хуситами ракета взорвалась рядом с основным терминалом аэропорта Бен-Гурион. Нетаньяху пообещал жестко ответить на эту атаку.