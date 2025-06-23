Глава СБУ Украины заявил о попытках России убить Владимира Зеленского

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия с помощью завербованного в Польше мужчины хотела убить Владимира Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на "Телеграф".

Глава СБУ Василий Малюк встретился с представителями СМИ. В ходе ответов на вопросы он сообщил о попытках покушения на жизнь президента Украины. По его словам, предотвратить покушение помогло Агентство внутренней безопасности Польши.

Он добавил, что для покушения на Зеленского киллер рассматривал два варианта: использование FPV-дрона или снайперского комплекса. Малюк утверждает, что в конечном итоге планы мужчины удалось сорвать и его задержали вместе с польскими спецслужбами.

По словам Малюка, это была не единственная попытка убить Зеленского. С его слов, еще одна была организована полковником управления госохраны.

"С нашей стороны, это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути, с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично", - добавил глава СБУ.

Отметим, в марте 2022 года издание Times сообщило о трех попытках покушения на Зеленского за одну неделю. В отчете отмечалось, что две отдельные группы наемников планировали совершить террористический акт. Однако их планы были сорваны, когда украинской стороне были переданы соответствующие разведданные. Информация была якобы передана российской стороной, которая против войны в Украине.

А еще раньше под Киевом попал под обстрел автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира. Сам Шефир не пострадал, однако его водитель получил три пули. В офисе президента Украины посчитали, что налет организовали его противники.