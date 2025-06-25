"Ядерная программа будет продолжена": Иран приостановит сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана сегодня единогласно одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство IRNA.

По данным издания, депутаты иранского парламента одобрили общие положения законопроекта, обязывающего правительство приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что "за" проголосовали почти все депутаты парламента, против не было ни одного голоса, один воздержался.

"МАГАТЭ, которое даже не смогло формально осудить атаку на ядерные объекты Ирана, растеряло свой международный авторитет. По этой причине Организация по атомной энергии Ирана приостанавливает сотрудничество с Агентством до получения гарантий безопасности для своих ядерных объектов. Мирная ядерная программа Ирана будет продолжена с еще большей скоростью", - сказал председатель парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф.

Как указано на официальном сайте, МАГАТЭ было создано в 1957 году в ответ на глубокие страхи и ожидания, вызванные открытиями и разнообразными применениями ядерных технологий. Зарождением Агентства стало обращение президента США Эйзенхауэра "Атом для мира" к Генеральной Ассамблее ООН 8 декабря 1953 года.

Цель МАГАТЭ - содействовать развитию и контролю атома. У МАГАТЭ есть два региональных офиса, расположенных в Торонто и Токио, а также два офиса связи в Нью-Йорке и Женеве.

Напомним, накануне стало известно, что иранский парламент собирается принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Председатель парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что страна пойдет на этот шаг из-за "политизированной позиции" организации.

В конце прошлой недели США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.