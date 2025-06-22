Трамп идет на огромный риск, втягивая США в войну Израиля и Ирана

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом в январе, обещал быть "миротворцем", покончить с войнами и не начинать новые. В воскресенье американский президент пошел на большой риск, втянув США в напряженный конфликт между Ираном и Израилем.

Вместо того чтобы принести мир на Ближний Восток после вступления в должность, Трамп оказался замешан в дела региона, находящегося на грани еще более масштабной войны — и Америка принимает в ней активное участие.

В телеобращении к нации из Белого дома через пару часов после объявления в социальных сетях о том, что американские войска нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране, американский президент заявил, что операция увенчалась «блестящим успехом». Он выразил надежду, что его действия откроют путь к более прочному миру, в котором у Ирана больше не будет потенциала стать ядерной державой.

Иран заявил, что его хорошо укрепленный ядерный объект в Фордо получил лишь незначительные повреждения. Время покажет, кто прав. В своем обращении Трамп, стоя в окружении вице-президента Джэй Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсетта, предупредил Иран, что если он не откажется от своей ядерной программы, то в будущем ему грозят «гораздо более серьезные и гораздо более легко осуществимые» удары.

По словам Трампа, в Иране «осталось много целей», и США будут уничтожать их «быстро, точно и умело». Несмотря на браваду президента, продолжение военного вмешательства США в Иране может стать худшим сценарием для США, региона и всего мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о «спирали хаоса», которая может возникнуть после решения США эскалировать конфликт в регионе, отметив, что Ближний Восток и так уже «на грани».

Если Иран примет ответные меры, как обещал аятолла Али Хаменеи, то США могут оказаться в ситуации, когда не ответить будет нельзя.

«Две недели» превратились в два дня

Заявления Трампа в начале минувшей недели о том, что он ожидает от Тегерана «безусловной капитуляции», поставила президента в положение, из которого ему непросто будет отступить. Иран, со своими собственными угрозами, аналогичным образом загнал себя в угол.

Так начинаются войны — и так они могут выйти из-под контроля участвующих в них сторон и их представлений о том, как события должны развиваться в дальнейшем. В четверг Дональд Трамп дал Тегерану две недели, но на деле две недели превратились в два дня. В субботу вечером президент США объявил, что начал действовать.

Была ли это переговорная уловка? Попытка дать Тегерану ложное ощущение безопасности в выходные? Или закулисные переговоры, которые вел назначенный Трампом переговорщик Стив Уиткофф, провалились?

Пока что нам известно немного. Но в своем посте в социальных сетях и в телеобращении Трамп постарался оставить дверь для мирного решения открытой.

Однако это может быть оптимистичным прогнозом. Хотя израильтяне приложили значительные усилия для ослабления военного потенциала Ирана, они не лишили Тегеран возможности защищаться. Ситуация может быстро ухудшиться.

Сейчас остается только ждать. Как Иран отреагирует на удары по своим трем объектам, включая Фордо, который считается жемчужиной его ядерной программы?

Трамп, похоже, надеется, что удары США заставят Иран пойти на значительные уступки за столом переговоров, но маловероятно, что страна, не желающая вести переговоры под аккомпанемент израильских ударов, станет более сговорчивой, если к ним добавятся американские бомбы.

И хотя Трамп, похоже, дал понять, что американский удар был единичным и достиг своей цели. Но если это не так, то давление на США, чтобы вынудить их нанести повторные удары, усилится — или президент пойдет на серьезный политический риск ради минимальной военной выгоды.

Президент-«миротворец» рискует получить политическую отдачу

Этот риск включает в себя как внутренние политические проблемы, так и вопросы международной безопасности. Перспектива удара США по Ирану уже вызвала резкую критику не только со стороны демократов, но и сторонников Трампа.

Необычное решение президента выступить с обращением к нации в окружении трех своих ближайших советников, возможно, было попыткой продемонстрировать единство внутри своей партии.

В частности, Вэнс — ярый сторонник более сдержанной внешней политики США. Недавно он выступил в соцсетях с заявлением, что Трамп по-прежнему будет продолжать политику невмешательства США в мировые дела, и его сторонники должны ему доверять.

Если одним ударом по Ирану дело и ограничится, Трамп, вероятно, сможет сгладить разногласия в рядах своего электората. Но если он втянет США в более крупный конфликт, президент может столкнуться с восстанием в рядах сторонников.

Субботняя атака — весьма агрессивный шаг для президента, хваставшегося тем, что не начал ни одной новой войны во время своего первого президентского срока, и регулярно критиковавшего своих предшественников, втянувших страну в зарубежные конфликты, во время предвыборной кампании в прошлом году.

Трамп сделал свой ход. Что будет дальше, теперь зависит не только от него.

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.