"Что нам делать?" Как жители Тегерана живут и спасаются от израильских ударов

Почти неделю длится новое противостояние Ирана и Израиля. В ночь на минувшую пятницу Израиль начал наносить массированные удары по целям, связанным с ядерной программой страны. Иран в ответ начал обстреливать Израиль. Иран уже более полусуток практически полностью отключен от интернета, связи с находящимися в стране людьми почти нет. Многие иранцы, все еще остающиеся в Тегеране, находятся в замешательстве и неведении. Никто не понимает, чего можно ожидать дальше и что делать.

В голосе моей сестры, которая сейчас находится в Тегеране, я слышу страх и напряжение — эти эмоции передаются, даже несмотря на нестабильное соединение в WhatsApp. Приложение чудом все еще работает, хоть и с перебоями. Ясность — вот чего она хочет от меня как от журналиста Би-би-си, который работает в Лондоне.

«Что будет? Что нам делать?» — спрашивает она. Президент США Дональд Трамп сказал, что жители Тегерана должны эвакуироваться. «Это он серьезно?» — обращается она ко мне.

С вечера четверга, 12 июня, Тегеран подвергается ударам со стороны Израиля. Израильские самолеты, кажется, практически беспрепятственно летают в небе над иранской столицей. Их встречает противозенитный огонь — который, в общем-то, неэффективен.

Из своего окна на верхних этажах высотного здания моя сестра хорошо видит все, что происходит, но это явно ее не успокаивает. Израильские военные призвали людей эвакуироваться из района, где она живет. Но она решила остаться. Она говорит мне, что, насколько ей известно, рядом с ее многоквартирным домом нет военных целей.

Тем не менее, в этом она не может быть полностью уверена: например, она не знает точно, чем занимается находящееся рядом с ее домом коммерческое предприятие. Нельзя исключить, что оно может оказаться целью для израильской армии.

Многие жители иранской столицы не знают, что за предприятия расположены рядом с их домами, есть ли поблизости военные объекты. Большая часть деятельности Корпуса стражей исламской революции засекречена, где находятся их объекты — жители не знают.

Электричество пока есть почти во всем городе, как и вода. Но запасы продовольствия на исходе. Многие магазины уже закрылись, и с каждым днем закрытых продуктовых магазинов становится все больше. Даже пекарни закрываются — из-за нехватки муки и из-за того, что их владельцы покидают город.

Моя сестра отказалась покидать город, в отличие от сотен тысяч — возможно, миллионов жителей столицы — которые уже это сделали. Ей просто некуда идти. Многим удалось уехать из города, несмотря на огромные пробки на выезде из Тегерана и нехватку бензина.

На дорогах Тегерана, еще недавно забитых транспортом, и улицах — теперь пугающе тихо. Те, кто не уехали из города, редко выходят на улицу, опасаясь атак. Как сообщают жители города, даже длинные очереди на заправочных станциях начали уменьшаться.

Жители, живущие вблизи ядерных объектов страны, которые неоднократно за эти дни подвергались израильским ударам, опасаются распространения радиоактивного заражения. Международное агентство по атомной энергии ранее заявило, что пока уровни радиации вблизи двух объектов, подвергшихся атакам, не изменились.

Жители Ирана хотят знать, к чему приведет это обострение конфликта и как долго оно продлится. Многие пытаются найти ответы на свои вопросы, полагаясь на информацию зарубежных телеканалов, вещающих на персидском языке.

Персидская служба Би-би-си — ее телепередачи и сайт — в числе одних из основных независимых источников информации для жителей Ирана. Веб-трафик из Ирана удвоился почти за одну ночь, несмотря на ограничения доступа к глобальной сети.

Трамп призвал Иран к капитуляции, но верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не намерен сдаваться. Мало кто из иранцев симпатизирует режиму, но многие опасаются, что при дестабилизации ситуации страну охватит хаос и беззаконие.

Это перевод репортажа спецкорреспондента Персидской службы Би-би-си. Прочитать оригинал на английском языке можно здесь.