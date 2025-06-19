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    "Появляется множество врагов": Павел Дуров составил завещание

    Опубликовано:

    Павел Дуров
    Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

    Основатель Telegram Павел Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с работой. Доступ к состоянию его дети смогут получить только спустя 30 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Как передает издание, ссылаясь на интервью Павла Дурова французскому изданию Le Point, в случае "исчезновения" бизнесмена управление Telegram возьмет на себя некоммерческий фонд. Дуров хочет обеспечить непрерывность работы платформы, "чтобы она продолжала существовать независимо, уважая конфиденциальность и свободу слова".

    "Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю", - сказал он.

    Дуров рассказал, что завещание было составлено совсем недавно и, согласно документу, дети не получат доступа к состоянию "до истечения 30-летнего периода, начинающегося сегодня". Он пояснил, что желает своим детям "жить, как нормальные люди", чтобы они научились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, независимо от сумм на банковских счетах.

    По словам Дурова, у него шесть официальных детей от трех партнеров, а в результате сдачи спермы родились более 100 детей в 12 странах.

    "Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти", - добавил предприниматель.

    Дуров рассказал, что по-прежнему остается единственным акционером Telegram и владеет 100% компании. С его слов, это "единственный способ гарантировать полную независимость Telegram".

    Напомним, недавно владелец соцсети Х Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров устроили небольшую перепалку в соцсетях из-за интеграции чат-бота Grok в мессенджер.

    До этого Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором обвинил одну из стран Европы в попытке повлиять на выборы президента Румынии. Позже МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными его обвинения.

    Затем Дуров ответил проигравшему на выборах президента Румынии Джордже Симиону и заявил о готовности дать показания об иностранном вмешательстве. Теперь Дуров перестал отвечать президенту Франции Эмманюэлю Макрону после скандала с выборами в Румынии.

    Также глава Telegram впервые подробно рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции.

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