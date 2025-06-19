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    Дуров заявил, что перестал отвечать Макрону в Telegram после скандала с выборами в Румынии

    Опубликовано:

    Павел Дуров
    Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в интервью о том, что перестал отвечать президенту Франции Эмманюэлю Макрону после скандала с выборами в Румынии, передает РИА Новости.

    Бизнесмен дал интервью изданию Point. В нем он рассказал, что не стал отвечать на сообщение президента Франции, которое тот отправил бизнесмену после разоблачения им попытки Парижа вмешаться в президентские выборы в Румынии.

    "Долгое время он (Макрон - прим .ред.) мог отправлять мне сообщения в Telegram на целую кучу тем. В последний раз это было в тот день, когда я сделал заявление о выборах в Румынии и о DGSE (Главное управление внешней безопасности Франции - прим. ред.). Он отправил мне сообщение. Я ему не ответил", - заявил Дуров.

    Он также добавил, что отказался бы встретиться с президентом Франции, если бы тот предложил.

    Напомним, Павел Дуров заявил о попытке одной из стран вмешаться в выборы президента Румынии через Telegram.

    "Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы", - заявил он, намекая на Францию.

    Позже МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

    Позже основатель Telegram в соцсети Х ответил проигравшему на выборах президента Румынии Джордже Симиону и заявил о готовности дать показания об иностранном вмешательстве.

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