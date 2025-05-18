Павел Дуров заявил о попытке одной из стран вмешаться в выборы президента Румынии через Telegram

Глава Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором обвинил одну из стран Европы в попытке повлиять на выборы президента Румынии, передает NUR.KZ.

Павел Дуров заявил, что не будет подвергать цензуре пользователей Telegram из Румынии.

"Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

Вы не можете "защищать демократию", разрушая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - написал Дуров.

Ранее мы писали, что в Румынии проходит второй тур президентских выборов - их уже называют поворотным моментом в истории страны. Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион, известный своими националистическими взглядами и симпатией к Дональду Трампу, соперничает за пост президента с действующим мэром Бухареста, центристом Никушором Даном.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, это уже вторая попытка избрать президента: Конституционный суд отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал ультранационалист Кэлин Джорджеску, которого заподозрили в связях с Москвой.

Также сообщалось, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что уходит в отставку, а его Социал-демократическая партия выходит из правящей коалиции на фоне результатов первого тура повторных выборов в стране, которые выиграл националист Джордже Симион.