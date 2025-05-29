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Маск и Дуров поспорили об интеграции чат-бота Grok в Telegram

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Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

Владелец соцсети Х Илон Маск и основатель Telegram Павел Дуров устроили небольшую перепалку в соцсетях из-за интеграции чат-бота Grok в мессенджер, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Илон Маск, комментируя слова Павла Дурова о том, что Telegram и xAI договорились об интеграции в мессенджер чат-бота Grok, сообщил, что никакого соглашения подписано не было.

"Сделка не была подписана", — заявил Маск.

Дуров на это ответил: "Верно. Есть принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены".

Напомним, накануне основатель Telegram объявил, что "этим летом" пользователи мессенджера получат доступ к "лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке".

По его словам, он и Маск условились «о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд» пользователей Telegram и интегрировать его во все приложения платформы. Telegram заработает $300 млн и 50% от доходов с подписок за год, сообщил предприниматель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2250000-mask-i-durov-posporili-ob-integracii-chat-bota-grok-v-telegram/