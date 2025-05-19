Франция назвала фейком пост Дурова о просьбе по выборам в Румынии

МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Франции, в Telegram и Twitter циркулируют "совершенно необоснованные обвинения" относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии.

"Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию", - говорится в сообщении МИДа.

По данным французского министерства, в выборы в Румынии вмешалась не Франция, а Россия - в прошлом году из-за этого были аннулированы результаты первого тура президентской гонки. Дальнейшие расследования, проведенные румынскими властями и Европейской комиссией, впоследствии подтвердили серьезность этого вмешательства, в том числе в отношении манипулирования алгоритмом TikTok, напомнили в ведомстве.

"В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции являются лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии. Франция призывает всех политических деятелей Румынии проявить ответственность и защитить демократию.

Как партнер и друг, мы напоминаем, что Франция была на стороне Румынии в ее вступлении в Европейский Союз, в ее реформах, вступлении в Шенгенскую зону и в ее прогрессе. Для ее же безопасности, например, отправив наших солдат через пять дней после начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года. Лгать о Франции, оскорблять ее — значит ломать эту историю", - заявили в МИДе Франции.

К посту публикации прикреплен скриншот поста основателя Telegram Павла Дурова, в котором тот заявил, что одна из европейских стран пыталась повлиять на выборы президента Румынии. Конкретную страну Дуров не называл, однако прикрепил эмодзи багета.

Скриншот поста Дурова МИД Франции пометил как фейк.

Напомним, в Румынии почти завершили подсчет голосов на выборах президента страны. После обработки 99,85% бюллетеней 53,76% голосов набирает либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Он уверенно обходит своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона, который набрал лишь 46,24%.

После публикации данных экзитполов, показавших аналогичный результат, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

Подробнее о президентских выборах в Румынии и о том, что они значат для Европы и Украины, читайте здесь.