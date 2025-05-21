Дуров выразил готовность дать показания об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии
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Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х ответил проигравшему на выборах президента Румынии Джордже Симиону и заявил о готовности дать показания об иностранном вмешательстве, передает NUR.KZ.
Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" опубликовал пост в котором призвал Конституционный суд аннулировать итоги прошедших недавно президентских выборов. По его словам, их нужно отменить из-за внешнего вмешательства - как это было с декабрьскими выборами.
Политик в своей публикации указал на вмешательство Франции и Молдовы в прошедшие недавно выборы в Румынии.
"Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" - заявил Симон.
На эту публикацию ответил Павел Дуров.
"Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", - заявил бизнесмен.
Напомним, Павел Дуров заявил о попытке одной из стран вмешаться в выборы президента Румынии через Telegram.
"Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы", - заявил он.
Позже МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.
Отметим, что в результате прошедших выборов побежу одержал Никушор Дан - накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил политика с избранием на пост президента Румынии, направив ему телеграмму.
Стоит напомнить, что в декабре Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов. Позже этого кандидата не пустили на выборы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247180-durov-vyrazil-gotovnost-dat-pokazaniya-ob-inostrannom-vmeshatelstve-v-vybory-v-rumynii/