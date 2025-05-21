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Дуров выразил готовность дать показания об иностранном вмешательстве в выборы в Румынии

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Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: instagram.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети Х ответил проигравшему на выборах президента Румынии Джордже Симиону и заявил о готовности дать показания об иностранном вмешательстве, передает NUR.KZ.

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" опубликовал пост в котором призвал Конституционный суд аннулировать итоги прошедших недавно президентских выборов. По его словам, их нужно отменить из-за внешнего вмешательства - как это было с декабрьскими выборами.

Политик в своей публикации указал на вмешательство Франции и Молдовы в прошедшие недавно выборы в Румынии.

"Мы не сдадимся и не предадим! Это только начало великой победы!" - заявил Симон.

На эту публикацию ответил Павел Дуров.

"Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", - заявил бизнесмен.

Напомним, Павел Дуров заявил о попытке одной из стран вмешаться в выборы президента Румынии через Telegram.

"Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы", - заявил он.

Позже МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

Отметим, что в результате прошедших выборов побежу одержал Никушор Дан - накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил политика с избранием на пост президента Румынии, направив ему телеграмму.

Стоит напомнить, что в декабре Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на который ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно набрал больше всех голосов. Позже этого кандидата не пустили на выборы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247180-durov-vyrazil-gotovnost-dat-pokazaniya-ob-inostrannom-vmeshatelstve-v-vybory-v-rumynii/