Иран заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля
Опубликовано:
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила о ряде атак, совершенных на Израиль. В заявлении КСИР указано, что "установлен полный контроль над небом", передает NUR.KZ.
ТАСС, ссылаясь на агентство IRNA, пишет, что воздушные силы Ирана в ходе ночной атаки на Израиль обеспечили себе контроль над израильским небом.
"Сегодня ракетная атака показала, что мы получили полный контроль над небом оккупированных территорий (Израиля - прим. ред), и что их жители совершенно беззащитны перед иранскими ракетными атаками", - говорится в заявлении КСИР.
Корпус стражей исламской революции в своем Telegram-канале также заявил об успешной атаке с использованием новых первого поколения.
"Сегодня ночью, пройдя через щит противоракетной обороны, мощные и маневренные ракеты неоднократно потрясли убежище сионистских трусов и послали сообщение о власти Ирана Тель-Авиву, который пребывает в напрасных фантазиях и иллюзиях",- сказано в заявлении КСИР.
В Армии обороны Израиля данную информацию не подтвердили, но и не опровергали.
Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что заявил, что США установили полный контроль над небом Ирана.
Кроме того, иранские СМИ утверждали, что в результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки "Моссад" погибли старшие офицеры и командиры.
Напомним, ранее иранские СМИ сообщали, что по зданию командования "Моссада" в городе Герцлия был совершен обстрел. В КСИР заявили, что для атаки была использована "новая ракета". В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально данную информацию не комментировали, никаких подтверждений со стороны "Моссада" также не было.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации нового начальника военного штаба Ирана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2256582-iran-zayavil-o-polnom-kontrole-nad-vozdushnym-prostranstvom-izrailya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах