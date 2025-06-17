Израиль против Ирана: чья армия сильнее и чего они могут добиться?

На первый взгляд силы в конфликте Израиля с Ираном выглядит очень неравными: страна с населением в 9 млн человек сражается с гигантом Ближнего Востока, где проживает 88 млн.

Это перевод статьи Джонатана Била. Оригинал можно прочитать здесь.

Но грозные и современные вооруженные силы Израиля с арсеналом, в основном предоставленным Соединенными Штатами, хотя и не только ими, позволяют ему одолеть гораздо более крупного противника.

Вот как Би-би-си оценивает соотношение военных сил в этой новой войне на Ближнем Востоке.

Чего добился Израиль на данный момент?

Израиль уже утверждает, что контролирует небо над Тегераном. Расклад там явно не в пользу Ирана: нет никаких признаков, что хотя бы некоторые из устаревших иранских истребителей вообще поднимутся в воздух.

Современные израильские истребители американского производства смогли с близкого расстояния сбросить управляемые бомбы, судя по всему не сильно беспокоясь, что их могут сбить.

Большая часть угрозы со стороны ПВО Ирана была устранена еще в ходе октябрьского удара с использованием оружия «дальнего действия» для поражения иранских ракетных систем российского производства С-300.

В последние дни ВВС Израиля продолжают наносить удары по наземным пусковым и радарным установкам. Но еще до начала военных действий израильские агенты на территории Ирана вели работу с целью ограничить ответные возможности противника.

Агенты Моссада использовали беспилотники, тайно провезенные в страну, для ударов по оставшимся в строю системам ПВО Ирана.

Кроме того, в результате израильских ударов было убито много представителей иранского высшего командного состава, что также помешало ответным действиям Ирана.

Способен ли еще Иран нанести ответный удар?

До того как Израиль начал военные действия, у Ирана, если исходить из американской характеристики, был «крупнейший арсенал баллистических ракет» на Ближнем Востоке.

Оценки варьируются от 2 до 3 тыс. По таким ракетам, а также по заводам, на которых они производились, Израиль в прошлом уже наносил удары. Армия обороны Израиля также утверждает, что уничтожила треть иранских пусковых установок ракет класса «земля-земля».

Тем не менее, Тегеран был в состоянии запустить по Израилю несколько волн ракет, некоторые из которых смогли преодолеть его высокоразвитую систему ПВО.

Так что хотя ракетной программе Ирана и нанесен серьезный ущерб, она не уничтожена полностью и остается самой большой прямой угрозой для Израиля.

И несмотря на перенесенные удары, у Ирана все еще есть много ракет ПВО малой дальности.

По словам Джастина Бронка из британского оборонного аналитического центра RUSI, хотя Израиль и контролирует воздушное пространство над Тегераном, он все еще не достиг господства в воздухе, и угроза ракет малой дальности сохраняется.

Есть ли у Ирана союзники и что они могут сделать?

Иран годами вкладывал средства в группировку ХАМАС в Газе и «Хезболлу» в Ливане, предоставляя военные консультации, оружие и технологии.

Но их способность угрожать Израилю на его границах значительно уменьшилась благодаря действиями Израиля за последние два года: ХАМАС в Газе был практически уничтожен, а мощь «Хезболлы» снизилась до такой степени, что она никак не отреагировала на нападение Израиля на своего спонсора.

Лишь хуситы, хотя и находятся дальше в Йемене, все еще могут время от времени запускать ракеты по Израилю.

Они пережили длительную кампанию американских бомбардировок в начале этого года и даже смогли сбить несколько американских беспилотников Reaper с помощью ракет класса «земля-воздух» малой дальности.

Могут ли другие страны быть втянуты в конфликт?

Иран имеет возможность нанести удар по западным интересам в регионе. Поддерживаемые Тегераном группировки боевиков в Ираке уже нацелились на западные военные базы в регионе, и США с Великобританией готовятся к худшему.

В Багдаде вместе с американскими военными по-прежнему находится около 100 британских военнослужащих. Их безопасность — одна из причин, по которой премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно распорядился отправить на Кипр (где находится несколько британских военных баз) несколько дополнительных истребителей Королевских ВВС Typhoon.

Военно-морские силы США и Великобритании размещены также на базах в Бахрейне, и чем дольше будет продолжаться эта война, тем выше риск для западных сил в регионе.

К тому же Иран по-прежнему имеет возможность частично или полностью перекрыть один из главных мировых судоходных путей — Ормузский пролив. В данный момент Тегеран может посчитать недальновидным расширять этот конфликт, но он способен сделать это, если захочет.

Может ли Израиль достичь поставленных целей?

Израиль имеет преимущество, но продолжение его военной кампании по-прежнему во многом зависит от поддержки со стороны США.

Каждый год он получает от США военную помощь на миллиарды долларов. Большая часть боеприпасов, запускаемых с бортов самолетов американского производства, также была доставлена ​​из США. Даже некоторые из ракет-перехватчиков для собственной системы ПВО Израиля Iron Dome производятся в Америке.

«Бункерные» бомбы, которые Израиль использует для ударов по подземным ядерным предприятиям Ирана, в основном поставляются из США. Дональд Трамп, президент США, до сих пор был готов поддержать их использование, хотя, как сообщается, он наложил вето на израильские планы нанести удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

США также не предоставили Израилю доступ к единственному оружию, которое, вероятно, понадобится, чтобы пробить защиту подземного ядерного комплекса в Фордо. Это бомба Massive Ordnance Penetrator весом в 13,6 тонн, которую могут доставить только стратегические бомбардировщики США B-2.

Даже при продолжающейся военной поддержке со стороны США возможности Израиля не безграничны. Удары с воздуха могут приостановить ядерную программу Ирана, но не уничтожить ее. А надежды Израиля на свержение иранского режима кажутся неоправданными.

Воздушные бомбардировки способны посеять хаос и страх и оставить после себя руины, но если вспомнить Ливию в 2011 году или продолжающиеся военные действия Израиля в Газе, то становится понятно, что они редко приводят к полной победе.

Джонатан Бил

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны