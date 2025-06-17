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    СМИ опровергли информацию об убийстве экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада

    Опубликовано:

    Махмуд Ахмадинежад
    Махмуд Ахмадинежад. Фото: Spencer Platt/Getty Images

    В Сети распространили информацию об убийстве бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, однако она, как утверждают СМИ, не подтвердилась.

    О гибели бывшего иранского президента изначально сообщил азербайджанский телеканал AzTV. По его данным, Ахмадинежад был застрелен неизвестным в маске в центре Тегерана, когда прогуливался вместе с супругой и двумя сыновьями.

    Однако, как сообщает портал Oxu.Az, официальные источники и международные СМИ опровергли данную информацию.

    Отмечается, что на Ахмадинежада было совершено покушение, но в настоящее время он жив.

    Отметим, как пишет РБК, Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. На этом посту его сменил Хасан Роухани.

    Ахмадинежад пытался участвовать в выборах в 2017 и 2021 годах, но не был допущен до них. Раиси тоже принимал участие в этих выборах: в 2017-м он уступил Роухани, в 2021-м смог победить и должен был возглавлять страну четыре года с возможностью переизбрания.

    Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Например, он не раз высказывался о терактах 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, называя их фальсификацией с целью оправдания США "войны против терроризма" и вторжения в Афганистан.

    Кроме того, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт существования холокоста как явления, характеризовал "сионистский режим" как "рассадник коррупции".

    Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что "Иран присоединился к клубу ядерных держав". При этом он называл ядерное оружие "бесчеловечным" и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба, пишет издание.

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