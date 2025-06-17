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    Пять тысяч военных строителей из КНДР будут восстанавливать Курскую область России, заявил Шойгу

    Опубликовано:

    Ситуация в Курской области
    Ситуация в Курской области. Фото: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

    В рамках визита секретаря Совета Безопасности России в Пхеньян обсуждено участие КНДР в восстановлении Курской области - в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

    Как сообщают "РИА Новости", секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня.

    Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

    "Часть (содействия от КНДР - ред.) - это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране", - сказал Шойгу журналистам.

    Еще он сообщил, что КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области.

    "Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли, а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу.

    Напомним, ранее в апреле КНДР подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве - солдаты принимали участие в боях в Курской области.

    Также в марте этого года в Сеуле заявили о том, что Северная Корея направила в Россию еще три тысячи военных.

    Напомним, что в октябре прошлого года Северная Корея впервые ответила на сообщения об отправке своих военных в Россию.

    Следом президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, что военные из Северной Кореи находятся на территории его страны - ранее появились соответствующие спутниковые снимки.

    В ноябре прошлого года глава МИД КНДР Цой Сон Хи официально заявила об оказании Пхеньяном помощи российской армии.

    Также мы писали, что по данным западных официальных лиц, по состоянию на середину января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и раненым.

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