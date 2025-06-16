"Нас каждый день выселяют": застрявшие в ОАЭ казахстанцы пожаловались на условия размещения

Казахстанские туристы, застрявшие в Арабских Эмиратах из-за ирано-израильского конфликта, жалуются на отсутствие свободных отелей, сообщает сайт телеканала KTK.

Как рассказали казахстанцы телеканалу, их заселили в хостел, а в номера пускают лишь переночевать. Кроме того, они утверждают, что остались еще и без полноценного питания.

Например, Оксана Колесниченко отправилась на отдых в Дубай с дочерью, 13 июня они должны были лететь домой в Астану. Но в тот день начались военные действия в соседнем Иране, из-за чего рейс отменили. А всех, кто не смог вылететь в Казахстан, временно заселили в гостиницы эконом-класса.

Оксана жалуется, что там им дают только завтрак, а в номера пускают лишь на ночь.

"В 12 часов нас каждый день выселяют с номеров. Мы с чемоданами - как повторюсь, уже очень много людей с детьми, у некоторых по трое, по четверо, с чемоданами все выходим в холл, сидим, ожидаем непонятно чего. Нас никто ни о чем не предупреждает. Нам предоставляют только завтрак, и все. Больше ничего. Остальное все время каждый питается где и как может. Но, вы знаете, у людей уже денег практически нет", - поделилась Оксана.

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Отмечается, что за последние четыре дня удалось вывезти около 2 тыс. наших граждан. Сейчас туристы остались только в Эмиратах. Их будут эвакуировать в Алматы.

"Один из национальных эмиратских перевозчиков, в частности FlyDubai и Air Arabia, отказались от выполнения рейсов. Они пытались разрешить вот этот вопрос. Найти достаточное количество больших судов, у которых есть возможность долететь хотя бы до Алматы. Меньше лететь к нам даже до Шымкента.

Авиакомпаниям тяжело. То есть они с полной загрузкой топлива, с полной загрузкой пассажиров. Имея в виду и дальность. У нас мало какие самолеты могут там, чтоб у них дальность была больше семи часов", - прокомментировала председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Казахстанским авиакомпаниям пришлось корректировать свои маршруты. Теперь везти людей из Дубая в Алматы будут через Оман, Пакистан и Афганистан. Этот путь длиннее и займет гораздо больше времени.

Все застрявшие туристы (кого обещают привезти в Алматы) должны будут самостоятельно добираться до своих городов. Денежная компенсация в этом случае не предусматривается. По словам специалистов, сложившаяся ситуация относится к разряду форс-мажорных. И этот пункт прописан у каждого в договоре.

Источник: KTK

Напомним, сегодня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что будет с 300 казахстанцами, которые застряли в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На днях Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопа