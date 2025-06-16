Есть ли среди пострадавших при ударах по Ирану и Израилю граждане Казахстана

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, есть ли среди погибших и пострадавших из-за ситуации на Ближнем Востоке граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Среди погибших и пострадавших наших граждан нет, со всеми, кого мы знаем, поддерживаем связь посредством чатов в мессенджерах. Если с ними что-то случается, они немедленно сообщают в посольство", - сказал Айбек Смадияров.

Ранее он рассказал, сколько граждан Казахстана находятся в Иране и Израиле, а также высказался об их эвакуации из зоны конфликта.

Напомним, на днях Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.

Ранее авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность.

А в Министерстве иностранных дел Туркменистана сообщили о том, что казахстанцам, покинувшим Иран, оказали гуманитарную помощь.

Сегодня в МИД Казахстана сообщили о том, что более 70 казахстанцев выехали из Израиля и Ирана. Также в ведомстве рассказали, будет ли проводиться эвакуация граждан РК.

Также официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с казахстанцами, которые застряли в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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