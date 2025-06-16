Иран нанес новые ракетные удары по Израилю: пострадали жители Тель-Авива (фото, видео)

В Израиле прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана. В Армии обороны Израиля обратились к местным жителям с просьбой не публиковать фотографии с мест ЧП.

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Иран сегодня утром запустил ракеты в сторону Израиля. Данную информацию подтвердили в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. В настоящее время ВВС Израиля работают над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.

Оборона не герметична, поэтому необходимо продолжать следовать инструкциям командования тыла", - сказано в заявлении.

Позже жителей Израиля попросили не публиковать и не делиться местами и кадрами попаданий ракет.

"Противник отслеживает эти кадры, чтобы улучшить свои возможности по нанесению ударов", - призвали в ЦАХАЛ.

А в Telegram-канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ракетному обстрелу подверглась израильская авиабаза Неватим.

По данным РИА Новости, громкие хлопки были слышны в Тель-Авиве. Также есть сообщения о падении фрагментов ракет в двух локациях тель-авивского округа.

"Не менее 12 человек госпитализированы после ракетных ударов по Израилю, 2 из них в состоянии средней тяжести", - пишет издание.

По данным The Times of Israel, два человека получили ранения средней степени тяжести, еще десять человек находятся в легком состоянии в результате ударов иранских баллистических ракет в центральном Израиле.

По словам спасателей, удары ракет нанесли ущерб по меньшей мере двум жилым зданиям в центральном Израиле.

Ранее мы писали, что представители силовых структур как Израиля, так и Ирана сообщили, что в ночь на понедельник страны обменялись серией взаимных ударов.

А в Иране подтвердили гибель глава разведки Корпуса стражей Исламской Революции и его заместителя в результате атак Израиля. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть "очень слаба".

На прошлой неделе Министерство иностранных дел РК выразило серьезную обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Посольство РК в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся сейчас в Израиле. Их призвали соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последн