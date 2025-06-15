"Сделаем Ближний Восток снова великим": Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить сделку

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить сделку и "снова сделать Ближний Восток великим". В своей социальной сети Truth Social выразил уверенность, что между Ираном и Израилем возможен мир.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат ее, точно так же, как я заставил заключить сделку Индию и Пакистан, в том случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!" - написал он.

Трамп также отметил, что именно его администрация помогла остановить потенциальный военный конфликт между Сербией и Косово.

"Во время моего первого срока Сербия и Косово, как и на протяжении многих десятилетий, шли наперегонки, и этот давний конфликт был готов перерасти в войну. Я остановил его (Байден навредил долгосрочным перспективам некоторыми очень глупыми решениями, но я всё исправлю, снова!)", - добавил он.

Еще один пример, по словам Трампа, его вмешательство в спор между Египтом и Эфиопией по поводу строительства крупной плотины на Ниле.

"Там царит мир, по крайней мере пока, благодаря моему вмешательству, и так будет и впредь! Точно так же скоро наступит МИР между Израилем и Ираном!

Я много делаю, но никогда не получаю за это похвалы, но это нормально, люди понимают. СДЕЛАЕМ БЛИЖНИЙ ВОСТОК СНОВА ВЕЛИКИМ!" - написал Трамп.

Отметим, Израиль и Иран уже третий день продолжают обмениваться ударами. Этой ночью страны снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Днем в воскресенье сообщается о новых атаках как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля. Впервые с начала конфликта звуки работы системы ПВО звучат в дневное время.