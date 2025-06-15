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Иран заявил о готовности остановить удары по Израилю и отказаться от ядерного оружия

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Флаг Ирана
Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Иран готов заключить соглашение, предусматривающее отказ от ядерного оружия, об этом сегодня, 15 июня, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, сообщает глава МИД, его заявления приводит ТАСС.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", - заявил он.

Также глава МИД Ирана заявил, что страна прекратит наносить удары по Израилю, если он остановит агрессию в отношении республики.

Аракчи обратился к международному сообществу с призывом выступить против агрессии Израиля. По его словам, это лучший способ установить мир в регионе.

Напомним, Иран и Израиль этой ночью снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255592-iran-zayavil-o-gotovnosti-ostanovit-udary-po-izrailyu-i-otkazatsya-ot-yadernogo-oruzhiya/