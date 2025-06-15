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ЦАХАЛ выпустил срочное обращение к жителям Ирана

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Қазақ тілінде оқу
Солдаты ЦАХАЛ
ЦАХАЛ. Иллюстративное фото: Amir Levy/Getty Images

Армия обороны Израиля предупредила жителей Ирана о необходимости срочно покинуть районы, расположенные вблизи военной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля на персидском языке в соцсети X предупредила иранцев о необходимости покинуть районы вокруг военных объектов. Это касается лиц, которые находятся на военных заводах по производству оружия или около них и в их вспомогательных учреждениях.

Всех призвали немедленно покинуть эти районы и не возвращаться до дальнейшего уведомления.

Напомним, Иран и Израиль этой ночью снова обменялись массированными ракетными ударами, в ходе которых впервые были применены гиперзвуковые ракеты. Под обстрел попали стратегические объекты в Тегеране и Хайфе.

Позже Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеет никакого отношения к последним ударам Израиля по Ирану.

Недавно стало известно, что Иран готов заключить соглашение, предусматривающее отказ от ядерного оружия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255598-cahal-vypustil-srochnoe-obrashchenie-k-zhitelyam-irana/