Трамп в свой день рождения принимает парад в Вашингтоне. По всей стране американцы протестуют
Опубликовано:
По всей территории США тысячи людей выходят в субботу на улицы, чтобы присоединиться к протестам против президента Дональда Трампа и его военного парада, который начинается в Вашингтоне.
Демонстрации организованы инициативной группой под названием «No Kings» («Нет королям») и объявлены общенациональным днем протеста против политики самого Трампа и его администрации.
В Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне и многих других крупных американских городах проходят митинги, на которых перед толпами людей, размахивающих американскими флагами и плакатами с критикой Трампа, выступили местные законодатели, лидеры профсоюзов и гражданские активисты.
Военный парад, запланированный на вечер всё той же субботы, официально приурочен к 250-летию армии США. При этом он совпал с днем рождения самого Трампа, которому исполнилось 79 лет.
Президент предупредил, что демонстрантов, которые будут пытаться протестовать во время военного парада, «встретит очень большая сила».
Некоторые политики и бывшие военные лидеры выступили с критикой парада, который они сочли опасной политизацией американский армии.
Другим проявлением это процесса критики Трампа считают происходящее в Лос-Анджелесе, куда Трамп ввел переподчиненную ему Национальную гвардию и даже части Корпуса морской пехоты, не обученные обращению с гражданскими лицами.
Этому предшествовали протесты против облав на иммигрантов, устроенных иммиграционной службой ICE.
В основном протесты были мирными, но некоторые переросли в массовые беспорядки, в ходе которых было подожжено несколько автомобилей. Власти Лос-Анджелеса и штата Калифорния настаивают, что они контролируют ситуацию своими силами, и ни Национальная гвардия, ни федеральные войска им не нужны.
«Нет королям»
Инициативная группа «No Kings» (Нет королям) считает, что Трамп стремится править как никому не подотчетный автократ, презирающий закон.
Его прямые директивы в виде президентских указов, массовые увольнения федеральных служащих и массовые депортации иммигрантов привели к тому, что в судах по всей стране сейчас рассматриваются сотни судебных исков, обвиняющих администрацию Трампа в прямом нарушении либо Конституции США, либо различного рода законов и процедур.
В Миннесоте, где в субботу напали на двух законодателей штата, убив одну из жертв и серьёзно ранив другую, уже запланированные демонстрации были отменены. В машине подозреваемого были найдены списки других жертв и листовки с информацией о местах протестов против Трампа, сообщал телеканал CBS.
Редкий парад
В военном параде в Вашингтоне, который начнётся в 18:00 по местному времени, примут участие более 6000 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 самолетов и вертолетов.
Сам Трамп заявляет, что парад призван напомнить о роли американских вооруженных сил в крупных исторических победах и послужить прославлению американской мощи.
Однако критики назвали это мероприятие (которое, по заявлению Пентагона, ещё и обойдётся бюджету в 45 млн долларов) ярмаркой тщеславия и пустой тратой денег налогоплательщиков.
Во многих странах военные парады являются обычным явлением — например, в День взятия Бастилии во Франции или в День Победы в России, — но в США это большая редкость.
Последний парад подобного масштаба состоялся в 1991 году, когда по случаю окончания первой войны в Персидском заливе на улицы Вашингтона вывели 8000 солдат.
Одним из главных событий парада станет проход по улицам Вашингтона танков и другой тяжелой техники. Она прибыла в город в минувшие выходные, преодолев большую часть примерно 2500-километрового пути из Техаса на поезде.
На станции CSX в Джессапе, штат Мэриленд, тяжелую технику, в том числе танки M1 Abrams, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin, перегрузили на грузовики и откуда доставили в Вашингтон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2255535-tramp-v-svoy-den-rozhdeniya-prinimaet-parad-v-vashingtone-po-vsey-strane-amerikancy-protestuyut/