Трамп в свой день рождения принимает парад в Вашингтоне. По всей стране американцы протестуют

По всей территории США тысячи людей выходят в субботу на улицы, чтобы присоединиться к протестам против президента Дональда Трампа и его военного парада, который начинается в Вашингтоне.

Демонстрации организованы инициативной группой под названием «No Kings» («Нет королям») и объявлены общенациональным днем протеста против политики самого Трампа и его администрации.

В Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне и многих других крупных американских городах проходят митинги, на которых перед толпами людей, размахивающих американскими флагами и плакатами с критикой Трампа, выступили местные законодатели, лидеры профсоюзов и гражданские активисты.

Военный парад, запланированный на вечер всё той же субботы, официально приурочен к 250-летию армии США. При этом он совпал с днем рождения самого Трампа, которому исполнилось 79 лет.

Президент предупредил, что демонстрантов, которые будут пытаться протестовать во время военного парада, «встретит очень большая сила».

Некоторые политики и бывшие военные лидеры выступили с критикой парада, который они сочли опасной политизацией американский армии.

Другим проявлением это процесса критики Трампа считают происходящее в Лос-Анджелесе, куда Трамп ввел переподчиненную ему Национальную гвардию и даже части Корпуса морской пехоты, не обученные обращению с гражданскими лицами.

Этому предшествовали протесты против облав на иммигрантов, устроенных иммиграционной службой ICE.

В основном протесты были мирными, но некоторые переросли в массовые беспорядки, в ходе которых было подожжено несколько автомобилей. Власти Лос-Анджелеса и штата Калифорния настаивают, что они контролируют ситуацию своими силами, и ни Национальная гвардия, ни федеральные войска им не нужны.

Протесты в США. Фото: Mario Tama/Getty Images

«Нет королям»

Инициативная группа «No Kings» (Нет королям) считает, что Трамп стремится править как никому не подотчетный автократ, презирающий закон.

Его прямые директивы в виде президентских указов, массовые увольнения федеральных служащих и массовые депортации иммигрантов привели к тому, что в судах по всей стране сейчас рассматриваются сотни судебных исков, обвиняющих администрацию Трампа в прямом нарушении либо Конституции США, либо различного рода законов и процедур.

В Миннесоте, где в субботу напали на двух законодателей штата, убив одну из жертв и серьёзно ранив другую, уже запланированные демонстрации были отменены. В машине подозреваемого были найдены списки других жертв и листовки с информацией о местах протестов против Трампа, сообщал телеканал CBS.

Редкий парад

В военном параде в Вашингтоне, который начнётся в 18:00 по местному времени, примут участие более 6000 военнослужащих, 150 единиц техники и 50 самолетов и вертолетов.

Сам Трамп заявляет, что парад призван напомнить о роли американских вооруженных сил в крупных исторических победах и послужить прославлению американской мощи.

Однако критики назвали это мероприятие (которое, по заявлению Пентагона, ещё и обойдётся бюджету в 45 млн долларов) ярмаркой тщеславия и пустой тратой денег налогоплательщиков.

Во многих странах военные парады являются обычным явлением — например, в День взятия Бастилии во Франции или в День Победы в России, — но в США это большая редкость.

Последний парад подобного масштаба состоялся в 1991 году, когда по случаю окончания первой войны в Персидском заливе на улицы Вашингтона вывели 8000 солдат.

Одним из главных событий парада станет проход по улицам Вашингтона танков и другой тяжелой техники. Она прибыла в город в минувшие выходные, преодолев большую часть примерно 2500-километрового пути из Техаса на поезде.

На станции CSX в Джессапе, штат Мэриленд, тяжелую технику, в том числе танки M1 Abrams, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin, перегрузили на грузовики и откуда доставили в Вашингтон.