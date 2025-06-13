Министр обороны США заявил о существовании плана захвата Гренландии и Панамы силой

Министр обороны США Пит Хегсет проговорился о существовании планов по захвату Гренландии и Панамы в "чрезвычайных случаях", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegraph.

Как пишет издание, во время слушаний в Конгрессе у главы Пентагона спросили, является ли "политикой министерства обороны" то, что "США готовы взять Гренландию и Панаму силой, если это необходимо".

"Наша работа в министерстве обороны - иметь планы на случай любой конкретной непредвиденной ситуации. У нас есть планы на любые непредвиденные обстоятельства. У нас есть здание, полное планировщиков, и мы готовы давать рекомендации, когда это необходимо", - ответил Хегсет.

Его попросили уточнить, есть у Пентагона планы вторжения или захвата Гренландии силой.

"Все мои показания сводятся к тому, что у Пентагона есть планы на случай любых непредвиденных обстоятельств",- ответил министр.

Он также сказал, что с нетерпением ждет возможности помочь защитить Гренландию от "потенциальных угроз".

Напомним, в текущем году Трамп неоднократно поднимал тему присоединения Гренландии в состав США. Так, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После этого Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечалось, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств. Также Трамп во время встречи с генсеком НАТО заявил, что, по его мнению, США аннексируют Гренландию.

На фоне этого премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости. Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

Несмотря на это, в апрельском интервью Трамп заявил, что говоря о вхождении Канады, Гренландии и Панамского канала в состав США, он не шутил.