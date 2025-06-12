В Белом доме назвали Газу непригодной для жизни

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что, по мнению американской администрации, сектор Газа является непригодным для жизни местом, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Издание приводит отрывок речи пресс-секретаря Белого дома с брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

"Президент считает, что сейчас ситуация в Газе крайне плачевная, президент реалистично оценивает положение дел в регионе. Очевидно, что Газа - это непригодное для жизни место. Ее нужно восстановить с помощью наших партнеров, и президент хочет, чтобы это произошло", - пишет издание.

Левит также подчеркнула, что главным приоритетом сейчас является "скорейшее прекращения этого конфликта".

Напомним, в начале февраля Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне Трамп заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Трамп заявлял, что Штатам не придется покупать контроль над сектором Газа, но они все равно его получат.