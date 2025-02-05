Трамп заявил, что США "займут сектор Газа"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы "занять сектор Газа" и приступить к "расчистке" эксклава, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление прозвучало на совместном брифинге Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп заявил, что все, кому он озвучил эту идею, "в восторге от нее". По его словам, США "возьмут под свой контроль сектор Газа и проделают с ним работу".

"Я вижу, что такая позиция принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока, а может быть, и всему Ближнему Востоку.

Это решение далось нелегко. Все, с кем я говорил, в восторге от идеи, что Соединенные Штаты будут владеть этим участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест, создавая что-то великолепное", - заявил Трамп.

Он добавил, что в таком случае США смогут очистить территорию от неразорвавшихся бомб и разрушенных зданий, а также обеспечить неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района.

При этом самих жителей сектора Газа он предложил переселить в другие районы, "где они могут построить действительно качественное жилье, например, красивый город, место, где они смогут жить и не умереть, потому что Газа — это гарантия того, что они в конечном итоге умрут", заявил Трамп.

Трамп также не исключил отправки американских войск для оказания помощи в обеспечении безопасности в секторе Газа, заявив, что США возьмут под контроль палестинский эксклав.

"Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся захватить эту часть и развивать ее", — сказал Трамп, когда его спросили, готов ли он отправить американские войска в Газу.

Между тем в ХАМАС считают, что это приведет к хаосу на территории Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление члена руководства движения Сами Абу Зухри.

"Мы считаем неприемлемыми заявления Трампа, сказавшего: "Для жителей сектора Газа нет альтернативы, кроме как покинуть его". Рассматриваем их как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе", - говорится в заявлении Абу Зухри.

Член руководства ХАМАС подчеркнул, что жители сектора Газа "не позволят претворить эти планы в жизнь".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Египет и Иордания должны принять палестинцев из сектора Газа, разрушенного в результате войны Израиля против ХАМАС.

По словам Трампа, речь идет о полутора миллионах человек, и шаг этот может быть временным или долгосрочным.

"Почти все разрушено, и люди там умирают. Поэтому я бы предложил вовлечь некоторые арабские страны и построить жилье в другом месте, где они, может быть, наконец смогут жить в мире", - заявлял Трамп.