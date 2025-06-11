Трамп заявил о заключении торговой сделки с Китаем

Дональд Трамп в соцсетях заявил о том, что США заключили торговую сделку с Китаем и достигли соглашения о снижении взаимных тарифов, передает NUR.KZ.

Об этом американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Наша сделка с Китаем готова и подлежит окончательному утверждению председателем Си и мной. Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай - 10%", - заявил Трамп.

Он также добавил, что студенты из Китая продолжат обучение в вузах и колледжах США. Свой пост Трамп закончил фразой "отношения отличные".

Напомним, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время. Так, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

В апреле текущего года Дональд Трамп на брифинге в Овальном кабинете назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. При этом отмечалось, что брифинг состоялся через несколько часов после того, как Трамп повысил пошлины для Китая до 125%.

В начале июня Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе", заявив, что "США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку".

А 2 июня в Китае заявили, что США нарушили достигнутое в прошлом месяце между сторонами "торговое перемирие" и пригрозили жестким ответом.

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином.