"Чертовски коррумпированы": Трамп с критикой обрушился на газеты NYT и Washington Post

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что две американские газеты "чертовски коррумпированы", обрушившись с критикой на опросы, которые они провели ранее, передает NUR.KZ.

"Провальные New York Times и Washington ComPost (Washington Post - прим.ред.), две "газеты", которые годами безжалостно боролись со мной, провели опросы, в которых подавляющее большинство опрошенных были демократами. Другими словами, опросы, как и их статьи, сфальсифицированы - республиканец не может преуспеть в таком опросе! Они "чертовски коррумпированы", - заявил Трамп.

Настоящие опросы, по словам американского лидера, показывают, что он популярен среди американцев, так как выиграл "в семи из семи колеблющихся Штатов".

"Я выиграл выборы с разгромным перевесом! Фейковые новостные СМИ подводят нашу страну на невиданных ранее уровнях. Сделайте Америку снова великой!" - добавил он.

До этого, в марте этого года, Дональд Трамп в Truth Social опроверг публикацию The New York Times (NYT) о том, что Пентагон намерен провести для Илона Маска брифинг по планам на случай возможного конфликта с КНР.

Отметим, что ранее в ряде американских СМИ были опубликованы результаты опросов, которые показали, что Трамп теряет поддержку американцев.

С приближением 100 дней президентства Дональда Трампа в США его рейтинги оказались очень низкими. Как сообщало ABC News, только 39% граждан одобряют то, как он справляется со своей работой. И этот показатель оказался самым низким для указанного периода среди всех американских президентов за последние 80 лет.

А CNN писал, что поддержка президента США Дональда Трампа с приближением 100 дней его второго срока уже ниже, чем у всех его предшественников за последние 70 лет. Согласно проведенному опросу, рейтинг одобрения Трампа в 41% является самым низким среди всех новоизбранных президентов за 100 дней, начиная со времен Двайта Эйзенхауэра, включая первый срок самого Трампа.

Мы также писали, что на днях The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев - большинство назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей".

Также несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.