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Илон Маск поссорился с министром финансов США и устроил драку в Белом доме

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались из-за споров о государственных расходах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Издание опубликовало хронологию событий, из-за которых Дональд Трамп и Илон Маск прекратили сотрудничество и рассорились. Помимо уже известных фактов, опубликована информация о драке, которая произошла в апреле текущего года прямо в здании Белого дома.

Отмечается, что тогда Маск и министр финансов США Скотт Бессент отправились в Овальный кабинет. По данным источников, в тот день Дональд Трамп принял точку зрения Бессента.

Когда оба вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, мужчины начали обмениваться оскорблениями. В тот момент Бессент якобы заявил, что раскроет более 1 трлн долларов расточительных и мошеннических государственных расходов, чего Маску сделать не удалось.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты полный мошенник". Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, как игрок в регби", - сказал советник Бессента Стив Бэннон.

После несколько человек вмешались, чтобы прекратить драку, а Маска вывели из западного крыла здания. Источник утверждает, что именно данный инцидент окончательно отдалил Трамп и Маска.

Напомним, недавно Илон Маск в соцсетях объявил, что покидает пост правительственного сотрудника и поблагодарил Дональда Трампа. Слухи об уходе Маска с поста главы Департамента эффективности правительства (DOGE) ходили в течение несколько недель. В конце апреля Илон Маск на заседании кабмина США сам намекнул на свой уход.

До этого Трамп заявлял, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

Позже Илон Маск после ухода с госслужбы ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые Трамп обещал во время предвыборной кампании.

А Трамп заявил, что был "очень удивлен" и "разочарован" критикой со стороны бывшего союзника Илона Маска в адрес его ключевого бюджетного законопроекта. Богатейший человек планеты Илон Маск, который потратил на предвыборную кампанию Трампа более 250 млн долларов, в свою очередь, возмутился "такой неблагодарностью" президента и заявил, что тот бы не выиграл без него выборы.

Стало известно, что Илон Маск в результате ссоры с Дональдом Трампом за сутки потерял почти 34 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2253129-ilon-mask-possorilsya-s-ministrom-finansov-ssha-i-ustroil-draku-v-belom-dome/