Кремль допустил обращение к Казахстану из-за подозреваемого в атаке дронов на аэродромы

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков высказался о расследовании массовой атаки дронов на российские аэродромы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Пескова, расследованием атаки украинских дронов на военные объекты в России занимаются спецслужбы, Москва примет все необходимые меры для раскрытия этого преступления.

Журналисты также поинтересовались, будет ли Россия добиваться выдачи одного из организаторов нападения, Артема Тимофеева, который, по неподтвержденным данным, выехал в Казахстан.

"Это вопрос к специальным службам. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", — ответил Песков.

Уточняется, что Тимофеев был объявлен в розыск после атаки беспилотников на военный аэродром. Ориентировку на него опубликовала администрация Усть-Кута. В публикации было указано, что он, "возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома Белая". Позже администрация удалила посты с фотографией мужчины из "ВКонтакте" и телеграм-канала.