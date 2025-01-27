Ужесточение миграционной политики США: посольство обратилось к казахстанцам

Посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство.

В посольстве напомнили, что США ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.

"Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США.

Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Помимо этого, в ведомстве также обратили внимание и на другие нововведения, начавшие действовать при Трампе:

Восстановлена политика "Оставайтесь в Мексике" - мигранты, пересекающие границу США с Мексикой и подающие заявку на убежище в США, обязаны оставаться на территории Мексики на время рассмотрения их дела американскими миграционными судами.

Прекращено действие так называемой схемы "поймал - отпустил" (catch and release), что означает завершение практики, при которой задержанные мигранты, незаконно пересекшие границу США, выпускались на свободу внутри страны до даты судебного разбирательства по их делу. Данная категория мигрантов будет либо содержаться в специализированных центрах, либо возвращаться в страны отправления, либо направляться в третьи страны.

Прекращено использование приложения "CBP One" в качестве метода условно-досрочного освобождения (parole) или облегчения въезда иностранцев, которым в противном случае было бы запрещено въезжать в Соединенные Штаты.

В ведомстве призвали следить за обновлениями официальной информации о миграционном законодательстве на следующих ресурсах:

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS);

U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;

генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;

генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А вчера стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.