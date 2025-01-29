Новая миграционная политика США: выдворят ли казахстанцев, ответили в МИД

Заместитель главы МИДа в кулуарах мажилиса прокомментировал, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ни в МИД, ни в посольство обращений не поступало. Посольство держит вопрос на контроле. Буквально на днях посольство опубликовало обращение к каждому казахстанцу, находящемуся на территории США - миграционное законодательство США ужесточается, и наши граждане предупреждены.

Как правило, под эту норму попадают граждане, которые нарушают визовый режим. Были ли подобные нарушения ранее? Да, были. Это нормальная практика, когда по ряду объективных или субъективных обстоятельств люди приезжают в США по туристической визе, не обращают внимание на сроки пребывания и нарушают их. Существуют определенные меры и механизмы, позволяющие таким гражданам вернуться на родину", - сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

На днях посольство РК в США обратилось к казахстанцам, находящимся в Соединенных Штатах, из-за ужесточения миграционной политики - в стране ужесточили миграционную политику для укрепления безопасности границ и сокращения нелегальной миграции.

Отмечалось, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечали в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

А позже стало известно, что США приостановит въезд иммигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране.