СМИ: США готовятся ужесточить условия въезда для граждан более 40 стран

Появилась информация, что администрация Трампа собирается ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран, в том числе России и Беларуси, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Такие сведения изданию предоставили "чиновники, знакомые с вопросом", на условиях анонимности.

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатами и сотрудниками служб безопасности, предлагает три градации ужесточения условий въезда.

"Красный" список из 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

"Оранжевый" список, граждане из которого будут обязаны пройти личное собеседование для получения визы. В него вошли Россия, Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

"Желтый" список из 22 стран, которым будет предоставлено 60 дней для "устранения выявленных недостатков", с угрозой перемещения в один из других списков в случае невыполнения требований.

В "желтый" список вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

Издание отмечает, что предоставившие им информацию чиновники сказали - список был составлен Госдепартаментом США несколько недель назад, и к тому времени, как он поступит в Белый дом, в него, скорее всего, будут внесены изменения.

При этом авторы материала напоминают, что по вступлению в должность Трамп издал указ, требующий от Госдепа определить страны, "в отношении которых информация о проверке и скрининге настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки въезда граждан этих стран".

Он дал департаменту 60 дней на завершение отчета для Белого дома с этим списком, то есть этот отчет должен быть готов на следующей неделе.

Напомним, несколько дней назад таможенная и пограничная служба США анонсировала запуск мобильного приложения, позволяющего нелегальным мигрантам покинуть страну без ареста.

Добавим, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

Добавим, что ранее в казахстанском МИДе уже объясняли, как новая миграционная политика США может отразиться на казахстанцах, которые находятся в этой стране.

А представители посольства обратились к казахстанцам, находящимся на территории Штатов. В ведомстве напомнили, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера, как отмечают в посольстве, позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи казахстанцы могут обратиться по следующим контактам:

посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488, внутренние номера - 127, 109, 121;

генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632;

генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.