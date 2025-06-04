Зеленский назвал ультиматумом условия России о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не воспринимает всерьез условия перемирия, выдвинутые Россией. По его мнению, эти условия являются ультиматумом.

Сегодня Владимир Зеленский поблагодарил военных Украины за успешную операцию "Паутина". Как сообщается в его Telegram-канале, Украина"имеет полное право защищать себя".

"Именно это мы и делаем - всеми средствами, которые нам доступны. Украина имеет право на защиту. И я благодарю особенно Службу безопасности Украины за реализацию нашего права на защиту - блестящую реализацию", - сказано в сообщении.

Кроме того, после награждения состоялся брифинг, выдержки из которого приводят различные издания. По данным "Страна", президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "не воспринимает всерьез меморандум РФ" с условиями перемирия и мира, "поскольку это ультиматум".

Как сообщает "УНИАН", Зеленский также сообщил, что Украина предложила России прекратить огонь до встречи лидеров обеих государств.

"Русские" не готовы к прекращению огня. По крайней мере, тот уровень делегаций не готов это решить. И они считают, что это - вопрос лидеров. Они сами нам об этом сказали: "Вопрос прекращения огня другого уровня". Мы предлагаем и, думаю, что нас партнеры могут поддержать", - сказал Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ Украины заявила о проведении операции "Паутина" - в пяти регионах России беспилотники атаковали аэродромы и уничтожили самолеты. Российские СМИ писали, что дроны вылетали из "КамАЗов" и фур.

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки, однако опровергли данные украинской стороны об уничтожении десятков самолетов. Как заявили российские военные, в результате атаки дронов "произошло возгорание нескольких единиц техники". На произошедшее отреагировал Илон Маск.

Также на прошлой неделе переговоры России и Украины в Стамбуле завершились - они шли больше часа.

Ранее президент Украины Зеленский обозначил ключевые темы переговоров от украинской стороны. Среди них полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных, возвращение похищенных детей и подготовка встречи на высшем уровне, так как "ключевые вопросы могут решить только лидеры".