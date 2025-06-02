Завершились переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле завершили - они шли больше часа. Делегации ушли на обед после очередного раунда, передает РИА Новости.

Никаких конкретных договоренностей по очередной встрече делегаций России и Украины на данный момент нет, заявил источник в турецких дипломатических кругах. Переговоры завершились "не негативно", отметил источник.

Также стало известно, что Россия и Украина в Стамбуле обсудили обмены пленными.

Информацию о том, что в рамках переговоров обсуждался вопрос обмена пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "УНИАН".

Также, по информации издания, глава украинской делегации Рустем Умеров сказал, что на встрече в Стамбуле договорились о новых обменах - детали пока не раскрывают.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что украинская сторона передала делегации из России в ходе переговоров список детей, которых необходимо вернуть на родину.