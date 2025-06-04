В СБУ заявили, что взорвали опоры Крымского моста. Что об этом известно

Служба безопасности Украины заявила, что ее агенты заминировали опоры Крымского моста и одно из взрывных устройств было активировано во вторник утром. В телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосте утром сообщалось о закрытии движения по нему. Российские власти пока никак не комментировали ситуацию.

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Днем СБУ выпустила сообщение, в котором утверждалось, что агенты в рамках спецоперации, которая «длилась несколько месяцев», заминировали опоры Крымского моста.

«Сегодня, без каких-либо жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра было активировано первое взрывное устройство», — говорилось в заявлении.

Глава ведомства Василий Малюк заявил, что «Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется».

«Ранее мы дважды поражали Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — добавил он. По словам Малюка, российские военные используют Крымский мост как «логистическую артерию для обеспечения своих войск».

В СБУ утверждают, что подводные подпорки опор моста «сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали». Мост находится в аварийном состоянии, уверяет украинская спецслужба. Независимых подтверждений этому пока нет.

В 6 утра в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту появилось сообщение, что движение по нему перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение по мосту возобновилось.

После этого в 15:23 телеграм-канал вновь сообщил, что движение по мосту остановлено. Оно возобновилось спустя почти 2,5 часа.

Российские власти пока не комментировали ситуацию. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков после закрытия моста во второй раз заявил, что «параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Чёрного моря идёт и атака информационная».

По его словам, в информационное поле «вбрасывается много лжи».

Предыдущие атаки на мост

Впервые Крымский мост был взорван в начале октября 2022 года. Тогда обрушилась часть дорожного полотна, на мосту начался пожар, были также повреждены железнодорожные пути.

Позже СБУ рассказала подробности той операции. По ее данным, взрывчатку удалось провезти на территорию России через несколько стран, спрятав ее в пищевой пленке, а люди, которые были вовлечены в операцию, о ней не знали.

Летом 2022 года херсонский фермер Роман Соломко смог доставить на оккупированную территорию свой груз, который заказал в Китае и который на полгода застрял в Турции.

О нетривиальном маршруте, по которому ему удалось это совершить, Соломко рассказал своему знакомому Михаилу Цыркалу.

Тот предложил использовать этот же путь для контрабанды, но сначала — доставить этим путем в Крым пленку для теплицы, «для которой есть покупатели». Соломко согласился помочь, впоследствии груз неожиданно для всех взорвался на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели взрывы во второй раз. Погибли два человека.

Москва тогда обвинила Киев, но официально власти Украины не признавали ответственность за атаку. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ на условиях анонимности рассказал о спецоперации с использованием морских дронов.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в 2018 году с участием Владимира Путина, железнодорожная — в 2019-м. Украина называет мост своей законной целью.