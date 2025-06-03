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Белый дом впервые отреагировал на украинскую операцию "Паутина"

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Белый дом
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге прокомментировала операцию Службы безопасности Украины "Паутина" против российской авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Во время общения с журналистами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт спросили, какой была реакция президента Дональда Трампа на украинскую атаку на Российскую Федерацию. В ответ пресс-секретарь заявила, что войну надо прекратить.

"Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, погибло слишком много людей. Президент хочет, чтобы война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частным образом", - подчеркнула Ливитт.

Она добавила, что американский лидер открыт к встрече с президентами Зеленским и Путиным, однако хочет, чтобы они оба сели за стол переговоров.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ Украины заявила о проведении операции "Паутина" - в пяти регионах России беспилотники атаковали аэродромы и уничтожили самолеты. Российские СМИ писали, что дроны вылетали из "КамАЗов" и фур.

В Минобороны РФ подтвердили факт атаки, однако опровергли данные украинской стороны об уничтожении десятков самолетов. Как заявили российские военные, в результате атаки дронов "произошло возгорание нескольких единиц техники".

На произошедшее отреагировал Илон Маск.

Добавим, что в тот же день в России произошли еще два ЧП: в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, а в Курской области обрушился мост, по которому ехал локомотив. В первом случае погибли семь человек, больше 60 пострадали. Во втором случае обошлось без жертв.

И в Брянской, и в Курской областях заявили, что причиной ЧП стал подрыв опор мостов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251641-belyy-dom-vpervye-otreagiroval-na-ukrainskuyu-operaciyu-pautina/