Не сошлись меморандумами. Россия и Украина не приблизились к миру после второй встречи в Стамбуле

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины. На встрече, до последнего момента остававшейся под вопросом, Москва и Киев смогли договориться о новых гуманитарных мерах, но даже до перемирия, не говоря уже о мирном соглашении, дело снова не дошло.

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Би-би-си рассказывает о том, как шли и чем закончились переговоры.

Долгожданный меморандум

До последнего момента оставалось неясно, состоится ли новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Провести его предложила российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова, она же призвала Киев подготовить черновики меморандумов с условиями возможного перемирия. Украина согласилась и передала документы еще на прошлой неделе. Российская делегация отказалась делать то же самое заранее, пообещав представить свои предложения уже на встрече.

Именно отказ Москвы заранее предоставить документ, определяющий повестку встречи, заставил Киев до последнего тянуть с ответом на вопрос, поедет ли украинская делегация в Стамбул. Лишь вечером воскресенья, 1 июня, Владимир Зеленский подтвердил: переговоры состоятся.

Утром 2 июня у дворца Чираган на берегу Босфора, бывшей султанской резиденции XIX века, теперь превращенной в фешенебельный отель, собрались сотни журналистов.

Предыдущая встреча — как и переговоры трехлетней давности — проходила в соседнем президентском дворце Долмабахче. Почему для нового раунда выбрали другую площадку, неясно. Репортеры, работавшие на переговорах в мае, предположили, что решение приняли ради удобства прессы: тогда журналистам пришлось часами стоять у ворот Долмабахче, на улице, по которой нескончаемым потоком шли туристы к парому через Босфор. В Чарагане для прессы организовали большую площадку с тентами, где репортеры укрывались от солнца.

Начало переговоров доверили снять ограниченному числу СМИ. Остальным лишь издалека удалось посмотреть на то, как делегации прибыли во дворец. Встреча началась с задержкой после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. По данным ТАСС, еще до начала переговоров глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, переговорил с помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим российскую сторону. По данным российских СМИ, встреча продолжалась 2,5 часа.

Переговоры делегаций в итоге продлились чуть больше часа — меньше, чем первый раунд. По словам Мединского, разговор шел на русском языке.

Когда переговоры завершились, перед Чараганом начался хаос.

Украинская делегация не хотела видеть на своем брифинге многочисленных представителей российских СМИ и в давке пыталась отделить их от остальных журналистов с помощью специальных стикеров. Безуспешно. Когда из дворца к прессе вышел министр обороны Рустем Умеров, к ограждениям бросились все репортеры без разбора.

Умеров попытался зачитать заявление об итогах переговоров, пока журналисты перекрикивали друг друга, пытаясь задать вопрос, поэтому разобрать слова никто не смог. Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, который должен был выступать следующим, к камерам не вышел.

После вмешательства турецкой службы безопасности растерянных журналистов, приглашенных Украиной на брифинг, все-таки провели на территорию дворца, где состоялась небольшая пресс-конференция. В это время российская делегация во главе с Владимиром Мединским общалась с российскими СМИ на улице.

Обмен пленными и телами

Как и после первого раунда переговоров, единственным конкретным итогом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам. Обе делегации подтвердили, что договорились о новом масштабном обмене военнопленными по формуле «всех на всех». Он коснется двух категорий — молодых людей младше 25 лет, тяжелобольных и тяжелораненых.

Мединский назвал обмен «самым крупномасштабным» с начала войны, уточнив, то это «гуманитарный жест» с российской стороны. По его словам, под обмен могут попасть больше 1000 человек.

Стороны также договорились об обмене телами погибших военных — по словам Умерова, речь идет о формате «6000 на 6000». У Мединского была другая версия: он утверждает, что на следующей неделе Россия «в одностороннем порядке» передаст украинской стороне шесть тысяч «замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров», чтобы их могли «по-человечески похоронить».

«Я не знаю, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем. Пока этого мы не знаем», — сказал Мединский.

И Украина, и Россия не отчитываются о масштабе своих потерь. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил о более чем 45 тысячах погибших украинских военных. Российские чиновники не делали официальных заявлений о числе погибших уже много месяцев.

В списке убитых российских военных, который Би-би-си ведет совместно с изданием «Медиазона» (внесена российскими властями в список иностранных агентов) и командой волонтеров, сейчас большее 110 тысяч имен, известных из открытых источников. Реальное число потерь с российской стороны может быть в диапазоне 170-246 тысяч человек.

Еще одной центральной темой встречи стало возвращение на родину украинских детей, в похищении которых Киев обвиняет Москву. Умеров сообщил, что российской стороне передали список из нескольких сотен детей, находящихся в России и на оккупированных территориях.

Мединский, общаясь с прессой, уточнил, что в списке 339 имен. Правда, подчеркнул он, в Москве не считают этих детей похищенными.

Саму «детскую тему» помощник Владимира Путина назвал «шоу, ориентированным на сердобольных европейцев», — он обвинил Украину в том, что та завышает число детей, оказавшихся в России.

«Если появляются родители, мы их возвращаем. И на самом деле их десятки», — уверен он. — Надо еще разобраться, из этого полного списка в 339 фамилий, мы обязательно будем заниматься, сколько из них на самом деле находятся в России, а сколько, может быть, находятся на территории Донбасса и Новороссии (под этим Россия понимает оккупированные территории Украины — Би-би-си) и никуда не пропадали».

О мире не договорились

В вопросах прекращения боевых действий и мирного соглашения сторонам продвинуться не удалось. Представители украинской делегации сообщили журналистам, что сегодня все же получили российский меморандум. Спикера МИД Украины Георгия Тихого просили зачитать документ для прессы, но он отказался. Рустем Умеров уточнил, что Киев возьмет паузу для изучения предложений Москвы.

Через несколько часов текст российского меморандума опубликовали российские информагентства. Документ фактически выглядит как требование о капитуляции Украины: Кремль требует, чтобы Украина признала российский суверенитет над пятью оккупированными регионами (в том числе не до конца захваченными Херсонской и Запорожской областями), отказалась от вступления в любые военные союзы, ограничила размер своей армии, признала русский государственным языком и поддержала отмену санкций против России.

В свою очередь, на прекращение огня, которого добивается Киев, Москва готова согласиться лишь в двух случаях. Первый — немедленный отвод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на согласованное с Россией расстояние. Альтернатива, по версии Кремля, — полный отказ Украины от внешней военной поддержки, остановка мобилизации, отмена военного положения и проведение выборов президента и парламента.

Многие из этих требований Россия заявляла и раньше — Украина отвечала на них однозначным отказом. В своем меморандуме (его положения Reuters опубликовало накануне) Киев предлагает закончить войну совсем иначе.

Украина настаивает на том, что не будет соглашаться на нейтралитет, ограничивать свою армию или признавать суверенитет России над своими территориями. Киев настаивает на полном прекращении огня, разработке гарантий безопасности с участием международного сообщества, после чего готов способствовать поэтапному снятию санкций с России — с возможностью возобновления.

Общаясь с прессой, Сергей Кислица сказал, что на встрече конкретной реакции на свои предложения украинская сторона так и не добилась.

Представители украинской делегации сказали, что во время переговоров еще раз потребовали у российской стороны согласиться на прекращение огня, а еще предложили Москве начать подготовку к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Киев хочет провести переговоры первых лиц в конце июня с возможным участием президента США Дональда Трампа.

Турецкая сторона, выступающая посредником, выразила надежду, что трехстороннюю встречу получится организовать либо в Стамбуле, либо в Анкаре.

Белый дом и украинский президент Владимир Зеленский заявили, что поддерживают эту инициативу.

Представить, что к концу июня кардинально разные проекты меморандумов Москвы и Киева удастся свести к общему знаменателю, трудно — в том числе из-за ситуации на фронте.

Российские войска в последние недели наносят массированные ночные удары дронами по всей территории Украины. В ответ украинские силы на выходных провели беспрецедентную операцию на территории России, атаковав военные аэродромы, где базируется стратегическая авиация.

Во время брифинга украинской делегации Би-би-си спросила представителя МИД Украины: упоминалась ли на встрече атака на аэродромы и повлияла ли она на атмосферу за столом переговоров? Спикер министерства Григорий Тихий не смог ответить на этот вопрос, но заметил, что если бы Россия согласилась на перемирие еще в марте, то сейчас ее самолеты «были бы целы».

Говоря об обстановке на переговорах в целом, Тихий охарактеризовал ее так: «Атмосфера была разной в разные моменты».