Еще один мост рухнул в России во время движения поезда, вновь озвучена версия подрыва

Этой ночью в России обрушился мост в Курской области, когда по нему ехал грузовой локомотив. Один из машинистов получил травмы. В Сети пишут о подрыве как вероятной причине обрушения моста.

О происшествии сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его информации, сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.

Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.

"По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги - всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков.

Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд.

Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле", - сообщил врио губернатора.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход восстановительных работ: фото с места происшествия появилось в Telegram-канале ведомства.

Telegram-канал BAZA вновь пишет о подрыве как предположительной причине обрушения моста.

"По предварительным данным, одна из опор моста была повреждена взрывом сегодня в 02:30 ночи. В результате взрыва локомотив грузового поезда рухнул на трассу, начался пожар на площади 15 квадратных метров. Огонь потушили через несколько часов.

Машинист локомотивной бригады получил травму ноги. Всех сотрудников бригады осмотрели врачи и отпустили домой", - пишут авторы.

Отметим также, что в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры РФ сообщается о еще одном происшествии на путях: 31 мая на станции Човью Северной железной дороги с рельсов сошли тепловоз и два вагона с щебнем. Пострадавших нет, ведется проверка.

Напомним, этой ночью в Брянской области России произошло обрушение автомобильного моста, обломки которого рухнули на проходящий под ним поезд - семеро человек погибли, 66 пострадали, из них трое детей. В Сети сообщается о подрыве опоры моста как предположительной причине ЧП.

Напомним также о подобных происшествиях с железнодорожным транспортом в России в прошлом году.

В конце июня сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск - все они перевернулись на насыпи. Вероятной причиной аварии стал "подмыв полотна в результате обильных осадков", заявляли в РЖД. На тот момент сообщалось, что в происшествии пострадали 70 человек.

На следующий день железнодорожный оператор уведомил о двух погибших в результате аварии.

В июле в Волгоградской области России водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом. 8 вагонов сошли с рельсов.

Позже в РЖД сообщили, что в катастрофе пострадали как минимум 140 человек.