Белый дом: Трамп открыт для саммита с Путиным и Зеленским

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в понедельник, 2 июня, в Вашингтоне.

Трамп "открыт для этого, если дело дойдет до такого (саммита. - Ред.), но (прежде всего. - Ред.) он хочет, чтобы оба этих лидера и обе стороны сели за стол переговоров", отметила Ливитт.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину, Зеленскому и Трампу встретиться в конце июня в Стамбуле или Анкаре.

Выступая после заседания кабмина Турции, Эрдоган указал, что его "самым большим желанием" стала бы подобная встреча.

"Я бы даже хотел пригласить Трампа", - процитировало турецкого лидера агентство.

Глава турецкого государства добавил, что если лидеры соберутся в Турции, он "также встретится с ними" в рамках этого формата, "чтобы мы могли превратить Стамбул в центр мира".

Между тем Зеленский призвал Трампа одобрить новые жесткие санкции против России, чтоб "подтолкнуть" ее к полному прекращению огня после очередного отказа Москвы выполнить данное требование.

"По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после окончания встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.